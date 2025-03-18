О каких скидках могли забыть жены УБД — перечень льгот в 2025 году

Военный с женой гуляют по городу. Фото: УНИАН

Государство предоставляет участникам боевых действий (УБД) и их семьям различные социальные льготы. Они помогают снизить расходы на коммуналку, медицину и обучение детей.

О том, какие льготы доступны женам участников боевых действий и что нужно для их назначения в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какими скидками от государства могут пользоваться жены УБД

Социальные гарантии для семей военнослужащих со статусом УБД предусмотрены Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Удостоверение участника боевых действий позволяет получить такие скидки:

75% скидка на оплату квартплаты;

75% скидка на коммунальные услуги: газ, электроэнергия и тому подобное. Для лиц с инвалидностью из-за боевых действий — скидка 100%;

75% скидка на твердое топливо (для домов без централизованного отопления);

скидка действует на отопление жилья в размере 21 кв. м на человека и 10,5 кв. м на всю семью;

если семья состоит только из нетрудоспособных людей — для отопления газом действует скидка на удвоенную площадь: 42 кв. м на человека и 21 кв. м на семью.

Оформить эти льготы могут как сами УБД, так и члены их семей, например жена.

Льготы для детей участников боевых действий

Детям военнослужащих также предоставляются определенные преимущества. В 2025 году можно рассчитывать на такую поддержку:

возможность бесплатного оздоровления и отдыха;

приоритетное зачисление в детские сады, школы и оздоровительные лагеря по месту жительства семьи;

при наличии условий, переход на бюджетную форму обучения в учреждениях высшего, профессионально-технического или профессионального предвысшего образования;

бесплатное или льготное проживание в студенческих общежитиях для тех, кто учится на дневной форме;

право на получение социальной стипендии при отсутствии академических долгов.

Стоит помнить, что льготы не назначаются автоматически после получения статуса УБД. Чтобы ими воспользоваться, необходимо обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда Украины.

Ранее мы писали, что бесплатное жилье могут получить как участники боевых действий (УБД), так и семьи погибших военных и лица, получившие инвалидность из-за войны. Предоставляется такое жилье государством, местными властями или предприятиями, если у них есть свободный жилой фонд.

Также мы рассказывали, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о компенсации стоимости автогражданки для ветеранов. После подписания Президентом, участникам боевых действий и людям с инвалидностью вследствие войны будут возмещать расходы на страховой полис.