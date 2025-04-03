Выплаты военным — кто может получить 50 000 грн денежного вознаграждения

Доплата 50 000 грн военным — кто может получить в апреле
Военнослужащие Вооруженных сил Украины получают дополнительное вознаграждение за выполнение определенных задач в районах ведения боевых действий. Сумма "боевых" выплат рассчитывается в зависимости от ряда критериев. Есть и основания, когда дополнительное вознаграждение могут не начислить.
Новини. LIVE рассказывают, кому из военнослужащих должны выплачивать 50 000 грн дополнительного вознаграждения.
Кому начисляют 50 000 "боевых"
Порядок выплаты дополнительного вознаграждения защитникам регламентируется постановлением Кабмина от 28 февраля 2022 года №168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения" и приказом Минобороны №566.
Согласно этим документам, дополнительное вознаграждение в размере 50 000 грн начисляют военнослужащим, выполняющим боевые/специальные задачи в составе:
- органа военного управления;
- штаба группировки войск (сил);
- штаба тактической группы до пункта управления оперативно-стратегической группировки войск включительно;
- командования и штаба воинской части (сводного подразделения).
Перечень органов военного управления утверждает Главнокомандующий ВСУ или начальник Генштаба.
При каких условиях выплачивают вознаграждение
Начисление 50 000 грн осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий:
- привлечение военнослужащих в состав органов военного управления, а военнослужащих, занимающих должности, определенные штатом в составе командования и штаба воинской части - к оперативному (боевому) управлению подчиненными подразделениями на командном пункте воинской части;
- осуществление командным пунктом воинской части оперативного/боевого управления воинскими частями и подразделениями, ведущими военные (боевые) действия на линии боевого соприкосновения на расстоянии выполнения боевых или специальных задач воинской частью (подразделением) первого эшелона или наступления до батальона включительно;
- выполнение военнослужащими боевых (специальных) задач в составе ОВУ (на командном пункте воинской части).
"Боевые" в размере 50 000 грн выплачиваются в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых/специальных задач. То есть, если военнослужащий участвовал в выполнении задач в течение всего месяца, он получает полную сумму, если 10 дней, то, соответственно, только треть — около 17 000 грн.
Кого могут лишить права на доплату 50 000 грн
Военнослужащему не начислят "боевые" в случае:
- самовольного оставления части, или дезертирства;
- устранения или отстранения от выполнения служебных обязанностей, или должности;
- отказа выполнять боевые приказы (распоряжения);
- употребление алкогольных напитков или наркотических веществ;
- совершения других действий, или за бездействие, за что судом принято решение о привлечении к ответственности;
- добровольной сдачи в плен, или умышленного причинения себе телесных повреждений.
Кроме того, дополнительное денежное вознаграждение не выплачивается за время отбывания наказания на гауптвахте.
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