Выплаты военным — кто может получить 50 000 грн денежного вознаграждения

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Военнослужащие Вооруженных сил Украины получают дополнительное вознаграждение за выполнение определенных задач в районах ведения боевых действий. Сумма "боевых" выплат рассчитывается в зависимости от ряда критериев. Есть и основания, когда дополнительное вознаграждение могут не начислить.

Новини. LIVE рассказывают, кому из военнослужащих должны выплачивать 50 000 грн дополнительного вознаграждения.

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Кому начисляют 50 000 "боевых"

Порядок выплаты дополнительного вознаграждения защитникам регламентируется постановлением Кабмина от 28 февраля 2022 года №168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения" и приказом Минобороны №566.

Согласно этим документам, дополнительное вознаграждение в размере 50 000 грн начисляют военнослужащим, выполняющим боевые/специальные задачи в составе:

органа военного управления;

штаба группировки войск (сил);

штаба тактической группы до пункта управления оперативно-стратегической группировки войск включительно;

командования и штаба воинской части (сводного подразделения).

Перечень органов военного управления утверждает Главнокомандующий ВСУ или начальник Генштаба.

При каких условиях выплачивают вознаграждение

Начисление 50 000 грн осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий:

привлечение военнослужащих в состав органов военного управления, а военнослужащих, занимающих должности, определенные штатом в составе командования и штаба воинской части - к оперативному (боевому) управлению подчиненными подразделениями на командном пункте воинской части;

осуществление командным пунктом воинской части оперативного/боевого управления воинскими частями и подразделениями, ведущими военные (боевые) действия на линии боевого соприкосновения на расстоянии выполнения боевых или специальных задач воинской частью (подразделением) первого эшелона или наступления до батальона включительно;

выполнение военнослужащими боевых (специальных) задач в составе ОВУ (на командном пункте воинской части).

"Боевые" в размере 50 000 грн выплачиваются в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых/специальных задач. То есть, если военнослужащий участвовал в выполнении задач в течение всего месяца, он получает полную сумму, если 10 дней, то, соответственно, только треть — около 17 000 грн.

Кого могут лишить права на доплату 50 000 грн

Военнослужащему не начислят "боевые" в случае:

самовольного оставления части, или дезертирства;

устранения или отстранения от выполнения служебных обязанностей, или должности;

отказа выполнять боевые приказы (распоряжения);

употребление алкогольных напитков или наркотических веществ;

совершения других действий, или за бездействие, за что судом принято решение о привлечении к ответственности;

добровольной сдачи в плен, или умышленного причинения себе телесных повреждений.

Кроме того, дополнительное денежное вознаграждение не выплачивается за время отбывания наказания на гауптвахте.

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