Матеріальна допомога військовим — скільки виплачують у 2025 році

Гроші в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Матеріальна допомога на розв'язання соціально-побутових питань — одна з додаткових грошових виплат, які можуть отримати захисники та захисниці України. Її розмір та порядок нарахування визначаються Кабінетом міністрів.

Новини.LIVE розповідають, який розмір матеріальної допомоги у 2025 році та хто з військовослужбовців може її отримати.

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Виплата військовослужбовцям матеріальної допомоги для розв'язання соціально-побутових питань щорічно регулюється окремим розпорядженням Міністра оборони України. Згідно з дорученням №156/уд від 09.01.2025, вона здійснюється за таких підстав:

1) у військовослужбовця є інвалідність, отримана внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), повʼязаного із захистом Батьківщини;

2) сімʼям військовослужбовців, які захоплені в полон (крім військовослужбовців, які здалися в полон добровільно) чи заручниками, а також інтернованим в нейтральних державах або зниклим безвісти;

3) внаслідок події, яка сталась у 2025 році або у грудні 2024 року, та за умови, що право на отримання зазначеної допомоги не було реалізовано у рік настання події, таких як:

смерть військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей та батьків військовослужбовця;

народження дитини у військовослужбовця, в тому числі її усиновлення;

4) порушення стану здоровʼя військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей або батьків, що підтверджено відповідними медичними документами, а саме:

захворювання військовослужбовця на туберкульоз, ВІЛ /СНІД, вірусний гепатит B, С;

перебування військовослужбовця понад 30 днів поспіль на лікуванні, реабілітації чи у відпустці для лікування у звʼязку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом) або захворюванням, які повʼязані із захистом Батьківщини та потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки, ендопротезування, трансплантації органів, індивідуального догляду, протирецидивного лікування;

перебування військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей та/або батьків військовослужбовця на лікуванні онкологічного захворювання, що потребує хірургічного лікування, променевої та/або хімієтерапії, незалежно від року встановлення діагнозу онкологічного захворювання;

5) поранення (контузії, травми, каліцтва) військовослужбовця, повʼязаного із захистом Батьківщини, отриманого при виконанні завдань під час воєнного стану;

6) поранення (тяжкі травми, каліцтв) дружини (чоловіка), дітей та батьків військовослужбовця, повʼязаного з військовою агресією Росії проти України.

Щоб отримати матеріальну допомогу для розв'язання соціально-побутових питань, військовослужбовцю необхідно написати рапорт на ім'я безпосереднього командира та долучити документи, які підтверджують підстави.

Яка сума матеріальної допомоги у 2025 році

Допомога виплачується один раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення військовослужбовця. При цьому включаються:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення за займаною посадою.

Тобто, враховуються усі виплати, на які захисник має право на день підписання наказу про надання матеріальної допомоги, крім винагород ("бойових").

Раніше ми розповідали, що законодавством України передбачається право на регулярні виплати громадянам, які брали активну участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності країни та були нагороджені за особливі заслуги перед Батьківщиною у періоди, починаючи від 2014 року.

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