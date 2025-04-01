Материальная помощь военным — сколько выплачивают в 2025 году

Деньги в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Материальная помощь на решение социально-бытовых вопросов — одна из дополнительных денежных выплат, которые могут получить защитники и защитницы Украины. Ее размер и порядок начисления определяются Кабинетом министров.

Новини.LIVE рассказывают, какой размер материальной помощи в 2025 году и кто из военнослужащих может ее получить.

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Выплата военнослужащим материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов ежегодно регулируется отдельным распоряжением Министра обороны Украины. Согласно поручению №156/уд от 09.01.2025, она осуществляется по следующим основаниям:

1) у военнослужащего есть инвалидность, полученная вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины;

2) семьям военнослужащих, захваченных в плен (кроме военнослужащих, которые сдались в плен добровольно) или заложниками, а также интернированным в нейтральных государствах или пропавшим без вести;

3) в результате события, которое произошло в 2025 году или в декабре 2024 года, и при условии, что право на получение указанной помощи не было реализовано в год наступления события, таких как:

смерть военнослужащего, его жены (мужа), детей и родителей военнослужащего;

рождение ребенка у военнослужащего, в том числе его усыновление;

4) нарушение состояния здоровья военнослужащего, его жены (мужа), детей или родителей, что подтверждено соответствующими медицинскими документами, а именно:

заболевание военнослужащего туберкулезом, ВИЧ/СПИДом, вирусным гепатитом B, С;

пребывание военнослужащего более 30 дней подряд на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем) или заболеванием, которые связаны с защитой Родины и требуют проведения многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности, эндопротезирования, трансплантации органов, индивидуального ухода, противорецидивного лечения;

пребывания военнослужащего, его жены (мужа), детей и/или родителей военнослужащего на лечении онкологического заболевания, требующего хирургического лечения, лучевой и/или химиотерапии, независимо от года установления диагноза онкологического заболевания;

5) ранения (контузии, травмы, увечья) военнослужащего, связанного с защитой Родины, полученного при выполнении задач во время военного положения;

6) ранения (тяжелые травмы, увечья) жены (мужа), детей и родителей военнослужащего, связанного с военной агрессией России против Украины.

Чтобы получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, военнослужащему необходимо написать рапорт на имя непосредственного командира и приложить документы, подтверждающие основания.

Какая сумма материальной помощи в 2025 году

Помощь выплачивается один раз в год в размере месячного денежного обеспечения военнослужащего. При этом включаются:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения по занимаемой должности.

То есть, учитываются все выплаты, на которые защитник имеет право на день подписания приказа о предоставлении материальной помощи, кроме вознаграждений ("боевых").

Ранее мы рассказывали, что законодательством Украины предусматривается право на регулярные выплаты гражданам, которые принимали активное участие в защите суверенитета и территориальной целостности страны и были награждены за особые заслуги перед Родиной в периоды, начиная с 2014 года.

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