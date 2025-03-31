Пільги для дружин УБД у 2025 — які знижки можна отримати уже в квітні

Військовослужбовець поруч з дівчиною. Фото: УНІАН

Військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій (УБД), а також їхні родини мають право на державні пільги. Це означає, що у 2025 році захисники та члени їх сімей можуть заощадити на комунальних послугах, медицині та отримати освітні переваги для дітей.

Надання цих пільг регулюється Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Посвідчення УБД дає змогу сім’ям військових отримати такі комунальні знижки:

75% знижки на оплату житлової площі;

75% знижки на вартість твердого палива для будинків без централізованого опалення;

75% знижки на оплату комунальних послуг (газ, електроенергія тощо). Якщо особа має інвалідність, то компенсація може становити 100%.

При розрахунку вартості опалення компенсація діє на 21 м² на кожного мешканця та 10,5 м² на сім’ю. Однак, якщо родина складається тільки з непрацездатних осіб, то вона може отримати 75% знижки на опалення, розрахованої на подвоєну норму площі (42 м² на особу та 21 м² на родину).

Оформити ці пільги можуть не лише УБД, а і члени сім’ї військовослужбовця, наприклад дружина.

Освітні та соціальні пільги для дітей військових

Діти учасників бойових дій мають право на:

безплатне оздоровлення та відпочинок;

першочергове зарахування до шкіл, садочків та таборів;

пільгове або безплатне проживання в гуртожитках;

переведення на бюджетну форму навчання у ВНЗ, профтехучилищах і коледжах (для студентів денної форми);

право на соціальну стипендію (за умови відсутності академічної заборгованості).

Варто зазначити, що пільги не надаються автоматично — їх потрібно оформити окремо. Для цього члени сім’ї військового повинні подати заяву до Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації.

Раніше ми писали, що у 2025 українці зможуть вийти на пенсію у 60, якщо мають щонайменше 32 роки трудового стажу. Окрім пенсійних виплат, громадянам, які відповідають цим критеріям, передбачено низку додаткових пільг та інших привілеїв.

Також ми розповідали, що пільгові програми відіграють ключову роль у системі соціального захисту як для учасників бойових дій (УБД), так і для їхніх сімей. Проте у певних ситуаціях військовослужбовці можуть втратити знижки на оплату комунальних послуг.