Льготы для жен УБД в 2025 — какие скидки можно получить уже в апреле

Военнослужащий рядом с девушкой. Фото: УНИАН

Военнослужащие со статусом участника боевых действий (УБД), а также их семьи имеют право на государственные льготы. Это означает, что в 2025 году защитники и члены их семей могут сэкономить на коммунальных услугах, медицине и получить образовательные преимущества для детей.

Предоставление этих льгот регулируется Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Удостоверение УБД позволяет семьям военных получить такие коммунальные скидки:

75% скидки на оплату жилой площади;

75% скидки на стоимость твердого топлива для домов без централизованного отопления;

75% скидки на оплату коммунальных услуг (газ, электроэнергия и т.д.). Если лицо имеет инвалидность, то компенсация может составлять 100%.

При расчете стоимости отопления компенсация действует на 21 м² на каждого жителя и 10,5 м² на семью. Однако, если семья состоит только из нетрудоспособных лиц, то она может получить 75% скидки на отопление, рассчитанной на удвоенную норму площади (42 м² на человека и 21 м² на семью).

Оформить эти льготы могут не только УБД, а и члены семьи военнослужащего, например жена.

Образовательные и социальные льготы для детей военных

Дети участников боевых действий имеют право на:

бесплатное оздоровление и отдых;

первоочередное зачисление в школы, садики и лагеря;

льготное или бесплатное проживание в общежитиях;

перевод на бюджетную форму обучения в вузах, профтехучилищах и колледжах (для студентов дневной формы);

право на социальную стипендию (при условии отсутствия академической задолженности).

Стоит отметить, что льготы не предоставляются автоматически — их нужно оформить отдельно. Для этого члены семьи военного должны подать заявление в Пенсионный фонд Украины независимо от места регистрации.

Ранее мы писали, что в 2025 украинцы смогут выйти на пенсию в 60, если имеют не менее 32 лет трудового стажа. Кроме пенсионных выплат, гражданам, которые соответствуют этим критериям, предусмотрен ряд дополнительных льгот и других привилегий.

Также мы рассказывали, что льготные программы играют ключевую роль в системе социальной защиты как для участников боевых действий (УБД), так и для их семей. Однако в определенных ситуациях военнослужащие могут потерять скидки на оплату коммунальных услуг.