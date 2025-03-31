Льготы для жен УБД в 2025 — какие скидки можно получить уже в апреле

Соцпакет для жен УБД — какие льготы можно оформить в апреле
Военнослужащие со статусом участника боевых действий (УБД), а также их семьи имеют право на государственные льготы. Это означает, что в 2025 году защитники и члены их семей могут сэкономить на коммунальных услугах, медицине и получить образовательные преимущества для детей.
Предоставление этих льгот регулируется Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Какие льготы могут оформить жены УБД в апреле
Удостоверение УБД позволяет семьям военных получить такие коммунальные скидки:
- 75% скидки на оплату жилой площади;
- 75% скидки на стоимость твердого топлива для домов без централизованного отопления;
- 75% скидки на оплату коммунальных услуг (газ, электроэнергия и т.д.). Если лицо имеет инвалидность, то компенсация может составлять 100%.
При расчете стоимости отопления компенсация действует на 21 м² на каждого жителя и 10,5 м² на семью. Однако, если семья состоит только из нетрудоспособных лиц, то она может получить 75% скидки на отопление, рассчитанной на удвоенную норму площади (42 м² на человека и 21 м² на семью).
Оформить эти льготы могут не только УБД, а и члены семьи военнослужащего, например жена.
Образовательные и социальные льготы для детей военных
Дети участников боевых действий имеют право на:
- бесплатное оздоровление и отдых;
- первоочередное зачисление в школы, садики и лагеря;
- льготное или бесплатное проживание в общежитиях;
- перевод на бюджетную форму обучения в вузах, профтехучилищах и колледжах (для студентов дневной формы);
- право на социальную стипендию (при условии отсутствия академической задолженности).
Стоит отметить, что льготы не предоставляются автоматически — их нужно оформить отдельно. Для этого члены семьи военного должны подать заявление в Пенсионный фонд Украины независимо от места регистрации.
Ранее мы писали, что в 2025 украинцы смогут выйти на пенсию в 60, если имеют не менее 32 лет трудового стажа. Кроме пенсионных выплат, гражданам, которые соответствуют этим критериям, предусмотрен ряд дополнительных льгот и других привилегий.
Также мы рассказывали, что льготные программы играют ключевую роль в системе социальной защиты как для участников боевых действий (УБД), так и для их семей. Однако в определенных ситуациях военнослужащие могут потерять скидки на оплату коммунальных услуг.
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