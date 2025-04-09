Пенсіонери повертатимуть гроші державі — з кого вимагатимуть компенсацію у 2025

Пенсіонерка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Для багатьох українських пенсіонерів державні виплати залишаються головним джерелом доходу. Проте трапляються випадки, коли частину отриманих коштів доводиться повертати назад у бюджет.

Про те, чому деяким пенсіонерам у 2025 році доведеться повернути державі вже отримані виплати, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Кому доведеться повертати пенсійні кошти у 2025 році

Пенсії в Україні фінансуються з державного бюджету й призначаються особам, які досягли пенсійного віку та мають необхідний страховий стаж.

Станом на зараз, пенсійний вік для жінок і чоловіків складає 60 років. При цьому, відповідно до пенсійної реформи, до 2028 року вимоги до мінімального страхового стажу зростатимуть на рік доки не досягнуть 35 років.

У 2025 році певна категорія пенсіонерів може опинитися в ситуації, коли необхідно буде компенсувати надлишково отримані пенсійні кошти. Такі вимоги передбачені статтею 103 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

У 2025 році повернути "зайві" пенсійні кошти можуть змусити тих пенсіонерів, які не повідомили Пенсійний фонд про своє працевлаштування або відкриття власної справи. Такі випадки вважаються переплатою і їх доведеться компенсувати.

Згідно із законом, пенсіонери повинні інформувати про зміну свого статусу протягом 10 днів. Якщо цього не зробити, а інформація про роботу з’явиться пізніше, доведеться повертати надміру нараховану пенсію. Це можна зробити добровільно, звернувшись до органів Пенсійного фонду.

Якщо ж гроші не повернути самостійно, фонд має право утримувати їх із наступних виплат. Але не більше ніж 20% щомісяця від загальної суми пенсії. Гроші будуть утримуватись доки пенсіонер не компенсує всю переплачену суму.

Раніше ми писали, що в Україні пенсійний вік залежить від віку особи та її страхового стажу. Однак, через зміни останніх років, дехто може плутатися в умовах виходу на пенсію.

Також ми розповідали, що у 2025 році жінки можуть вийти на пенсію у 60 років за наявності 32 років стажу. Якщо стажу менше — пенсійний вік зростає до 63 або 65 років, залежно від його тривалості.