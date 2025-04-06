Додаткові гроші для українок 60+ — за що доплачує держава у 2025

Жінка тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році українські жінки можуть виходити на пенсію у 60 років, якщо мають щонайменше 32 роки страхового стажу. Якщо ж цей показник менший, то пенсійний вік підвищується до 63 або 65 років залежно від відпрацьованих років.

Про те, які доплати та надбавки можуть отримувати українки 60+ у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Хоча мінімальний вік виходу на пенсію для українок становить 60 років, з цього правила є виключення. Наприклад, жінки, які виховали п’ятьох і більше дітей до шестирічного віку, мають право на пенсію у 50 років за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Пенсійне забезпечення українок не обмежується лише основною виплатою. Пенсіонерки можуть розраховувати на додаткові фінансові надбавки, які залежать від віку, трудового стажу, соціального статусу та інших факторів. У 2025 році українки 60+ можуть отримувати:

Доплата за тривалий стаж

Жінки, які напрацювали понад 30 років страхового стажу, отримують надбавку у розмірі 1% до пенсії за кожен додатковий рік. У 2025 році це становить 23,61 грн за кожний рік понаднормового стажу.

Вікові надбавки

Жінки, які досягли певного віку, можуть отримувати додаткові виплати:

70–75 років — 300 грн щомісячно. 75–80 років — 456 грн щомісячно. 80+ років — 570 грн щомісячно.

Варто зазначити що ці доплати не сумуються. Тобто, якщо людині виповнилось 75 років, вона отримає додаткові 156 гривень, а не 456 грн — як хтось би міг подумати. Окрім того, ці доплати нараховуються лише тим, у кого загальний розмір пенсії не перевищує 10 340 грн.

Доплата для почесних донорів

Жінки, які мають статус Почесного донора України (здавали 40 доз крові або 60 доз плазми), отримують додатково 10% від прожиткового мінімуму. У 2025 році це 292 грн на місяць.

Як отримати доплати

Фінансові доплати допомагають українським пенсіонеркам отримувати більший дохід та легше справлятися з витратами у похилому віці. Деякі надбавки, наприклад вікові, нараховуються автоматично. Інші ж потрібно оформити через органи Пенсійного фонду України.

Раніше ми писали, що від 1 квітня в Україні відбудеться щорічний перерахунок пенсійних виплат для громадян, які продовжують працювати. Однак експерти застерігають, що не всі пенсіонери отримають підвищення, а в окремих випадках сума виплат може навіть трохи скоротитися.

Також ми розповідали, що у разі переїзду пенсіонера до спеціалізованої установи з повним державним утриманням змінюється порядок отримання пенсії. Частина коштів перераховується на рахунок закладу, де вона проживає. Ці гроші спрямовуються на покращення умов як для самого пенсіонера, так і для інших мешканців установи.