Отримають менше грошей після перерахунку — кому зменшать пенсію у квітні 2025

Жінка дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

З 1 квітня в Україні проведуть щорічний перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів. Проте фахівці попереджають, що не всі отримають підвищення, а в деяких випадках виплати можуть навіть трохи зменшитися.

Про те, чому виплати деяких пенсіонерів можуть зменшитись у 2025 році, сайту "На пенсії" пояснив експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін.

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У кого можуть зменшитись виплати у 2025

За словами експерта, оновлення пенсій залежить не лише від набутого стажу (за умови, що додалося щонайменше 24 місяці), а й від рівня заробітної плати. Якщо останнім часом пенсіонер отримував нижчий дохід, ніж раніше, коефіцієнт зарплати може зменшитися, що вплине на розмір виплат. Однак таке зниження буде незначним.

Також варто пам’ятати, що працюючі пенсіонери отримують доплати, розраховані на основі застарілого прожиткового мінімуму. Лише після звільнення з роботи цей показник оновлюється.

Як уникнути зменшення пенсії

Експерт нагадав, що українці можуть скористатися механізмом оптимізації пенсійних виплат. Він дозволяє виключити з пенсійного стажу періоди з найменшим заробітком, але не більше ніж 10% загального стажу. Наприклад, можна вилучити роки з низькими доходами через:

воєнний стан;

пандемію COVID-19.

Важливо, щоб після таких коригувань у розрахунку залишилося щонайменше 60 місяців трудового стажу.

Таким чином, перерахунок пенсій не гарантує автоматичного підвищення виплат, але пенсіонери можуть скористатися наявними можливостями для оптимізації своїх пенсійних нарахувань.

Раніше ми писали, що право на пенсію в Україні залежить від віку та страхового стажу. Останні зміни в законодавстві могли викликати плутанину, через що деякі громадяни не знають, коли зможуть вийти на пенсію.

Також ми розповідали, що хоча пенсії не оподатковуються, з них можуть утримувати кошти за судовими рішеннями, постановами та іншими юридичними документами. Це стосується аліментів, повернення зайво виплачених сум або компенсації завданих збитків.