Пенсійні вимоги змінились — коли українці зможуть покинути роботу (таблиця)

Жінка похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Право на пенсію в Україні визначається двома основними критеріями: віком людини та кількістю її страхового стажу. Останні кілька років ці вимоги дещо змінились, а тому деякі громадяни могли заплутатись в розрахунках та не розуміють, коли ж вони зможуть піти на заслужений відпочинок.

Новини.LIVE вирішили порахувати, в якому році українці зможуть вийти на пенсію за оновленими правилами та кому виплати будуть призначені уже у 2025.

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Як змінились умови виходу на пенсію у 2025 році

В Україні право на пенсію за віком отримують чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років. Конкретний пенсійний вік залежить не тільки від року народження, а й від загального страхового стажу. Це період, протягом якого людина:

працювала офіційно;

здійснювала страхові внески.

Щороку вимоги до страхового стажу збільшуються. Ще у 2024-му для виходу на пенсію у 60 років потрібно було мати 31 рік стажу. У 2025-му ця цифра уже зросла до 32 років, у 2026-му вона становитиме 33 роки, і так далі, аж поки у 2028-му вона не досягне 35 років.

Якщо людина планує вихід на пенсію у 63 роки, їй потрібно мати на 10 років стажу менше. А мінімальний стаж для оформлення пенсії у 65 років залишатиметься незмінним — 15 років.

Як за датою народження визначити рік виходу на пенсію

Вік виходу на пенсію можна визначити за датою народження, проте головним критерієм залишається страховий стаж. Якщо до 65 років людина не напрацювала хоча б 15 років стажу — вона не зможе отримати пенсію.

Коли українці вийдуть на пенсію. Графіка: Новини.LIVE

Українцям, які у 65 років не мають достатньо стажу для призначення стандартної пенсії, держава надає спеціальну грошову допомогу. Розмір виплат визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних громадян та середнім доходом сім’ї на одну особу за останні пів року.

Варто врахувати, що ця допомога не може перевищувати прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. У 2025 році цей показник становитиме 2 361 грн.

Раніше ми писали, що деякі керівники обласних управлінь ПФУ самі є пенсіонерами. У 2024 році максимальна пенсія серед посадовців ПФУ досягла 23 163 грн.

Також ми розповідали, що право на безплатний проїзд для пенсіонерів передбачене постановою Кабміну від 17 травня 1993 року. Для користування пільгою необхідно мати пенсійне посвідчення, інакше доведеться оплачувати проїзд.