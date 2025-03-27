Пенсионные требования изменились — когда украинцы смогут покинуть работу (таблица)

Пожилая женщина на улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Право на пенсию в Украине определяется двумя основными критериями: возрастом человека и количеством его страхового стажа. Последние несколько лет эти требования несколько изменились, а потому некоторые граждане могли запутаться в расчетах и не понимают, когда же они смогут уйти на заслуженный отдых.

Новини.LIVE решили посчитать, в каком году украинцы смогут выйти на пенсию по обновленным правилам и кому выплаты будут назначены уже в 2025.

Читайте также:

Как изменились условия выхода на пенсию в 2025 году

В Украине право на пенсию по возрасту получают мужчины и женщины по достижении 60, 63 или 65 лет. Конкретный пенсионный возраст зависит не только от года рождения, но и от общего страхового стажа. Это период, в течение которого человек:

работал официально;

осуществлял страховые взносы.

Ежегодно требования к страховому стажу увеличиваются. Еще в 2024-м для выхода на пенсию в 60 лет нужно было иметь 31 год стажа. В 2025-м эта цифра уже выросла до 32 лет, в 2026-м она составит 33 года, и так далее, пока в 2028-м она не достигнет 35 лет.

Если человек планирует выход на пенсию в 63 года, ему нужно иметь на 10 лет стажа меньше. А минимальный стаж для оформления пенсии в 65 лет будет оставаться неизменным — 15 лет.

Как по дате рождения определить год выхода на пенсию

Возраст выхода на пенсию можно определить по дате рождения, однако главным критерием остается страховой стаж. Если до 65 лет человек не наработал хотя бы 15 лет стажа — он не сможет получить пенсию.

Когда украинцы смогут выйти на пенсию. Графика: Новини.LIVE

Украинцам, которые в 65 лет не имеют достаточно стажа для назначения стандартной пенсии, государство предоставляет специальную денежную помощь. Размер выплат определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных граждан и средним доходом семьи на одного человека за последние полгода.

Стоит учесть, что эта помощь не может превышать прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. В 2025 году этот показатель будет составлять 2 361 грн.

Ранее мы писали, что некоторые руководители областных управлений ПФУ сами являются пенсионерами. В 2024 году максимальная пенсия среди должностных лиц ПФУ достигла 23 163 грн.

Также мы рассказывали, что право на бесплатный проезд для пенсионеров предусмотрено постановлением Кабмина от 17 мая 1993 года. Для пользования льготой необходимо иметь пенсионное удостоверение, иначе придется оплачивать проезд.