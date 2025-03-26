Пенсії керівників ПФУ — скільки нарахували собі чиновники

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні частина керівників обласних управлінь Пенсійного фонду є пенсіонерами. Найвища пенсійна виплата серед посадовців ПФУ у 2024 році склала 23 163 грн.

Про це свідчать дані з реєстру декларацій Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Перша заступниця управління ПФУ в Хмельницькій області Марія Квятківська у 2024 році отримувала максимальну пенсію — 23 163 грн. Її заробітна плата склала 51 059 грн, що менше, ніж у 2023 році, коли вона становила 57 698 грн, а пенсія була 20 930 грн.

Очільник управління ПФУ в Чернівецькій області Михайло Романів у 2024 році отримував пенсію в середньому 19 060 грн на місяць, а його зарплата становила 57 203 грн. У 2024 році його оклад зменшився (з 66 240 грн у 2023 році), а пенсійна виплата зросла — у 2023 році вона складала 16 645 грн.

Начальник ПФУ в Тернопільській області Ігор Москалик у 2024 році мав пенсію 12 820 грн при заробітній платі 62 286 грн. У 2023 році його пенсія була трохи меншою — 12 737 грн, а зарплата становила 59 620 грн.

Начальниця Головного управління ПФУ в Донецькій області Наталія Рад у 2024 році отримувала пенсію 17 368 грн при зарплаті 55 240 грн. За рік до того її пенсійна виплата була 15 704 грн, а зарплата — 64 594 грн.

Начальник обласного управління ПФУ у Київській області Василь Фатхутдінов у 2024 році отримував пенсію 23 163 грн, що більше, ніж у 2023 році (20 930 грн). Його заробітна плата за минулий рік склала 56 784 грн (у 2023-му була 65 272 грн).

Очільник Головного управління ПФУ в Полтавській області Володимир Тараторін у 2024 році отримував пенсію 11 797 грн, що більше, ніж у 2023-му (10 105 грн). Його зарплата цього року склала 52 091 грн, тоді як у 2023-му була вищою — 58 822 грн.

Таким чином, керівники обласних управлінь ПФУ, які самі є пенсіонерами, одночасно з високими зарплатами отримують значні пенсії, що у деяких випадках наближаються до максимального розміру.

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