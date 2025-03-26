Пенсии руководителей ПФУ — сколько насчитали себе чиновники

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине часть руководителей областных управлений Пенсионного фонда являются пенсионерами. Самая высокая пенсионная выплата среди должностных лиц ПФУ в 2024 году составила 23 163 грн.

Об этом свидетельствуют данные из реестра деклараций Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

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Первый заместитель управления ПФУ в Хмельницкой области Мария Квяткивская в 2024 году получала максимальную пенсию — 23 163 грн. Ее заработная плата составила 51 059 грн, что меньше, чем в 2023 году, когда она составляла 57 698 грн, а пенсия была 20 930 грн.

Глава управления ПФУ в Черновицкой области Михаил Романив в 2024 году получал пенсию в среднем 19 060 грн в месяц, а его зарплата составляла 57 203 грн. В 2024 году его оклад уменьшился (с 66 240 грн в 2023 году), а пенсионная выплата выросла — в 2023 году она составляла 16 645 грн.

Начальник ПФУ в Тернопольской области Игорь Москалик в 2024 году имел пенсию 12 820 грн при заработной плате 62 286 грн. В 2023 году его пенсия была немного меньше — 12 737 грн, а зарплата составляла 59 620 грн.

Начальница Главного управления ПФУ в Донецкой области Наталья Рад в 2024 году получала пенсию 17 368 грн при зарплате 55 240 грн. За год до того ее пенсионная выплата была 15 704 грн, а зарплата — 64 594 грн.

Начальник областного управления ПФУ в Киевской области Василий Фатхутдинов в 2024 году получал пенсию 23 163 грн, что больше, чем в 2023 году (20 930 грн). Его заработная плата за прошлый год составила 56 784 грн (в 2023-м была 65 272 грн).

Глава Главного управления ПФУ в Полтавской области Владимир Тараторин в 2024 году получал пенсию 11 797 грн, что больше, чем в 2023-м (10 105 грн). Его зарплата в этом году составила 52 091 грн, тогда как в 2023-м была выше — 58 822 грн.

Таким образом, руководители областных управлений ПФУ, которые сами являются пенсионерами, одновременно с высокими зарплатами получают значительные пенсии, в некоторых случаях приближающиеся к максимальному размеру.

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