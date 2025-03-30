Получат меньше денег после перерасчета — кому уменьшат пенсию в апреле 2025 года

Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

С 1 апреля в Украине проведут ежегодный перерасчет выплат для работающих пенсионеров. Однако специалисты предупреждают, что не все получат повышение, а в некоторых случаях выплаты могут даже немного уменьшиться.

О том, почему выплаты некоторых пенсионеров могут уменьшиться в 2025 году, сайту "На пенсии" объяснил эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин.

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У кого могут уменьшиться выплаты в 2025 году

По словам эксперта, обновление пенсий зависит не только от приобретенного стажа (при условии, что прибавилось не менее 24 месяцев), но и от уровня заработной платы. Если в последнее время пенсионер получал более низкий доход, чем раньше, коэффициент зарплаты может уменьшиться, что повлияет на размер выплат. Однако такое снижение будет незначительным.

Также стоит помнить, что работающие пенсионеры получают доплаты, рассчитанные на основе устаревшего прожиточного минимума. Только после увольнения с работы этот показатель обновляется.

Как избежать уменьшения пенсии

Эксперт напомнил, что украинцы могут воспользоваться механизмом оптимизации пенсионных выплат. Он позволяет исключить из пенсионного стажа периоды с наименьшим заработком, но не более 10% общего стажа. Например, можно изъять годы с низкими доходами из-за:

военного положения;

пандемии COVID-19.

Важно, чтобы после таких корректировок в расчете осталось не менее 60 месяцев трудового стажа.

Таким образом, перерасчет пенсий не гарантирует автоматического повышения выплат, но пенсионеры могут воспользоваться имеющимися возможностями для оптимизации своих пенсионных начислений.

Ранее мы писали, что право на пенсию в Украине зависит от возраста и страхового стажа. Последние изменения в законодательстве могли вызвать путаницу, из-за чего некоторые граждане не знают, когда смогут выйти на пенсию.

Также мы рассказывали, что хотя пенсии не облагаются налогом, из них могут удерживать средства по судебным решениям, постановлениям и другим юридическим документам. Это касается алиментов, возврата излишне выплаченных сумм или компенсации нанесенного ущерба.