Дополнительные деньги для украинок 60+ — за что доплачивает государство в 2025

Женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году украинские женщины могут выходить на пенсию в 60 лет, если имеют не менее 32 лет страхового стажа. Если же этот показатель меньше, то пенсионный возраст повышается до 63 или 65 лет в зависимости от отработанных лет.

О том, какие доплаты и надбавки могут получать украинки 60+ в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

За что доплачивают пенсионеркам в 2025 году

Хотя минимальный возраст выхода на пенсию для украинок составляет 60 лет, из этого правила есть исключения. Например, женщины, которые воспитали пятерых и более детей до шестилетнего возраста, имеют право на пенсию в 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Пенсионное обеспечение украинок не ограничивается только основной выплатой. Пенсионерки могут рассчитывать на дополнительные финансовые надбавки, которые зависят от возраста, трудового стажа, социального статуса и других факторов. В 2025 году украинки 60+ могут получать:

Доплата за длительный стаж

Женщины, которые наработали более 30 лет страхового стажа, получают надбавку в размере 1% к пенсии за каждый дополнительный год. В 2025 году это составляет 23,61 грн за каждый год сверхнормативного стажа.

Возрастные надбавки по возрасту

Женщины, достигшие определенного возраста, могут получать дополнительные выплаты:

70-75 лет — 300 грн ежемесячно. 75-80 лет — 456 грн ежемесячно. 80+ лет — 570 грн ежемесячно.

Стоит отметить, что эти доплаты не суммируются. То есть, если человеку исполнилось 75 лет, он получит дополнительные 156 гривен, а не 456 грн — как кто-то бы мог подумать. Кроме того, эти доплаты начисляются только тем, у кого общий размер пенсии не превышает 10 340 грн.

Доплата для почетных доноров

Женщины, которые имеют статус Почетного донора Украины (сдавали 40 доз крови или 60 доз плазмы), получают дополнительно 10% от прожиточного минимума. В 2025 году это 292 грн в месяц.

Как получить доплаты

Финансовые доплаты помогают украинским пенсионеркам получать больший доход и легче справляться с расходами в преклонном возрасте. Некоторые надбавки, например возрастные, начисляются автоматически. Другие же нужно оформить через органы Пенсионного фонда Украины.

Ранее мы писали, что с 1 апреля в Украине состоится ежегодный перерасчет пенсионных выплат для граждан, которые продолжают работать. Однако эксперты предостерегают, что не все пенсионеры получат повышение, а в отдельных случаях сумма выплат может даже немного сократиться.

Также мы рассказывали, что в случае переезда пенсионера в специализированное учреждение с полным государственным содержанием меняется порядок получения пенсии. Часть средств перечисляется на счет учреждения, где он проживает. Эти деньги направляются на улучшение условий как для самого пенсионера, так и для других жителей учреждения.