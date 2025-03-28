Деяким українцям доведеться віддати 75% своєї пенсії у 2025 — кого стосується

Люди в відділенні Пенсійного фонду. Фото: УНІАН

Будинки для літніх людей, або державні пансіонати, є спеціалізованими закладами, призначеними для надання медичної, соціальної та психологічної підтримки громадянам похилого віку. Тут вони отримують житло, догляд, медичні послуги та іншу необхідну допомогу для комфортного життя. Однак перебування у таких установах може вплинути на розмір пенсійних виплат.

Про те, чому деякі українці отримують лише 25% від своєї пенсії у 2025 році, зазначається в статті 48 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Кому виплачують чверть пенсії у 2025 році

Якщо пенсіонер переїжджає до спеціалізованого закладу та перебуває на повному державному забезпеченні, процедура виплати пенсії змінюється:

Громадянам пенсійного віку та людям з інвалідністю виплачується лише 25% від призначеного розміру пенсії. Ті, хто отримує виплати у зв’язку з втратою годувальника, можуть розраховувати на 50% своєї пенсії.

Частина пенсії, яку людина не отримує особисто, перераховується на рахунок закладу, в якому вона проживає. Ці кошти використовуються для покращення умов як для самого пенсіонера, так і для інших мешканців інтернату.

Яку суму отримує людина, яка має утриманців

Діти-сироти, які перебувають на державному утриманні у зв'язку з втратою годувальника, продовжують отримувати повний розмір виплат. Якщо у пенсіонера є непрацездатні члени сім’ї на утриманні, виплати розподіляються наступним чином:

Сам пенсіонер отримує 25% пенсії. Непрацездатні утриманці можуть отримати до 50% від розміру пенсії.

Громадянам, які отримують пенсію за особливі заслуги та перебувають на повному забезпеченні у державному закладі, виплати надаються у повному розмірі.

Раніше ми писали, що у 2025 році мінімальна пенсія в Україні становить 2 361 гривню, що недостатньо для покриття базових життєвих витрат. З огляду на це, уряд запровадив низку пільг і соціальних гарантій, аби підтримати фінансовий стан пенсіонерів.

Також ми розповідали, що громадяни, які все життя працювали в сільській місцевості та залишаються там після виходу на заслужений відпочинок, мають право на державні пільги. Це дозволяє їм суттєво скоротити витрати на щомісячні потреби.