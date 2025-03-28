Некоторым украинцам придется отдать 75% своей пенсии в 2025 — кого касается

Люди в отделении Пенсионного фонда. Фото: УНИАН

Дома престарелых, или государственные пансионаты, являются специализированными учреждениями, предназначенными для оказания медицинской, социальной и психологической поддержки гражданам пожилого возраста. Здесь они получают жилье, уход, медицинские услуги и другую необходимую помощь для комфортной жизни. Однако пребывание в таких учреждениях может повлиять на размер пенсионных выплат.

О том, почему некоторые украинцы получают лишь 25% от своей пенсии в 2025 году, отмечается в статье 48 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Если пенсионер переезжает в специализированное учреждение и находится на полном государственном обеспечении, процедура выплаты пенсии меняется:

Гражданам пенсионного возраста и людям с инвалидностью выплачивается только 25% от назначенного размера пенсии. Те, кто получает выплаты в связи с потерей кормильца, могут рассчитывать на 50% своей пенсии.

Часть пенсии, которую человек не получает лично, перечисляется на счет учреждения, в котором он проживает. Эти средства используются для улучшения условий как для самого пенсионера, так и для других жителей интерната.

Какую сумму получает человек, который имеет иждивенцев

Дети-сироты, которые находятся на государственном содержании в связи с потерей кормильца, продолжают получать полный размер выплат. Если у пенсионера есть нетрудоспособные члены семьи на иждивении, выплаты распределяются следующим образом:

Сам пенсионер получает 25% пенсии. Нетрудоспособные иждивенцы могут получить до 50% от размера пенсии.

Гражданам, которые получают пенсию за особые заслуги и находятся на полном обеспечении в государственном учреждении, выплаты предоставляются в полном размере.

Ранее мы писали, что в 2025 году минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривну, что недостаточно для покрытия базовых жизненных расходов. Учитывая это, правительство ввело ряд льгот и социальных гарантий, чтобы поддержать финансовое состояние пенсионеров.

Также мы рассказывали, что граждане, которые всю жизнь работали в сельской местности и остаются там после выхода на заслуженный отдых, имеют право на государственные льготы. Это позволяет им существенно сократить расходы на ежемесячные нужды.