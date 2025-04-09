Пенсионеры будут возвращать деньги государству — с кого будут требовать компенсацию в 2025

Пенсионерка считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Для многих украинских пенсионеров государственные выплаты остаются главным источником дохода. Однако бывают случаи, когда часть полученных средств приходится возвращать обратно в бюджет.

О том, почему некоторым пенсионерам в 2025 году придется вернуть государству уже полученные выплаты, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Кому придется возвращать пенсионные средства в 2025 году

Пенсии в Украине финансируются из государственного бюджета и назначаются лицам, достигшим пенсионного возраста и имеющим необходимый страховой стаж.

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По состоянию на сейчас, пенсионный возраст для женщин и мужчин составляет 60 лет. При этом, согласно пенсионной реформе, до 2028 года требования к минимальному страховому стажу будут расти на год пока не достигнут 35 лет.

В 2025 году определенная категория пенсионеров может оказаться в ситуации, когда необходимо будет компенсировать избыточно полученные пенсионные средства. Такие требования предусмотрены статьей 103 Закона Украины "О пенсионном обеспечении".

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В 2025 году вернуть "лишние" пенсионные средства могут заставить тех пенсионеров, которые не сообщили Пенсионный фонд о своем трудоустройстве или открытии собственного дела. Такие случаи считаются переплатой и их придется компенсировать.

По закону, пенсионеры должны информировать об изменении своего статуса в течение 10 дней. Если этого не сделать, а информация о работе появится позже, придется возвращать излишне начисленную пенсию. Это можно сделать добровольно, обратившись в органы Пенсионного фонда.

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Если же деньги не вернуть самостоятельно, фонд имеет право удерживать их из следующих выплат. Но не более 20% ежемесячно от общей суммы пенсии. Деньги будут удерживаться пока пенсионер не компенсирует всю переплаченную сумму.

Ранее мы писали, что в Украине пенсионный возраст зависит от возраста человека и его страхового стажа. Однако, из-за изменений последних лет, некоторые могут путаться в условиях выхода на пенсию.

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Также мы рассказывали, что в 2025 году женщины могут выйти на пенсию в 60 лет при наличии 32 лет стажа. Если стажа меньше — пенсионный возраст возрастает до 63 или 65 лет, в зависимости от его продолжительности.

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