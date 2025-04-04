Можна залишитись без пенсії — чого не варто допускати українцям у 2025

Жінка похилого віку розмовляє телефоном. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Деякі пенсіонери не встигають вчасно знімати гроші з карткового рахунку, а дехто свідомо відкладає кошти. Однак варто пам’ятати, що коли на картці немає руху грошей протягом певного часу, банк тимчасово зупиняє виплати та передає цю інформацію до Пенсійного фонду.

Про те, чому можуть припинити нарахування пенсії у 2025 році, зазначається на сайті Пенсійного фонду України.

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Чому пенсіонер може залишитись без виплат

Зупинка виплат стосується не лише внутрішньо переміщених осіб, які зобов’язані проходити ідентифікацію, а й усіх пенсіонерів, навіть тих, хто постійно мешкає в Україні. Раніше пенсію призупиняли, якщо картою не користувались рік, а тепер — лише 6 місяців.

Варто розуміти, що відновлення виплат — складніший процес, ніж їх збереження. Тому важливо контролювати ситуацію та дотримуватися встановлених вимог.

Щоб уникнути проблем із виплатами, пенсіонерам варто регулярно користуватися карткою. До речі, навіть мінімальна фінансова операція, наприклад поповнення мобільного рахунку, вважається рухом коштів і допоможе запобігти призупиненню пенсії.

Окрему увагу слід приділити переселенцям, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року. Якщо вони не пройшли ідентифікацію або не використовували кошти на картці, то їм виплати можуть не просто призупинити, а й повернути до ПФУ вже відправлені суми на рахунках Ощадбанку. Це положення залишається чинним до кінця 2025 року.

Кому ще можуть припинити нарахування пенсії у 2025 році

Пенсійний фонд України може припинити виплату пенсії ще в кількох випадках. Це може статися за рішенням територіальних підрозділів ПФУ або за постановою суду. Основні причини припинення пенсійних виплат у 2025 році:

якщо пенсію було призначено на основі неправдивих даних;

у разі виїзду на постійне проживання за кордон (якщо інше не передбачено міжнародними угодами);

за особистим зверненням пенсіонера, якщо він тимчасово перебуває за кордоном;

у разі смерті пенсіонера або його офіційного визнання зниклим безвісти чи померлим;

якщо людина отримала статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин;

якщо пенсіонер не пройшов обов’язкову фізичну ідентифікацію (якщо вона передбачена);

в інших випадках, передбачених законом (наприклад, втрати статусу особи з інвалідністю чи працевлаштування на посаду, що дає право на пенсію за вислугу років).

Після усунення причин припинення виплат Пенсійний фонд може відновити пенсію протягом 10 днів. Для цього необхідно особисто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ, надати документи, що підтверджують особу, та подати відповідну заяву.

Раніше ми писали, що у 2025 році уряд ухвалив рішення про підвищення пенсій для окремих груп українських громадян. Зокрема, зміни торкнулися громадян з інвалідністю, які постраждали внаслідок участі в ліквідації катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Також ми розповідали, що у 2025 році ООН продовжує надавати грошову підтримку пенсіонерам з числа найбільш уразливих верств населення України. Це фінансування залишається вкрай важливим через економічні виклики та зростання витрат людей поважного віку.