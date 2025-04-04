Можно остаться без пенсии — чего не стоит допускать украинцам в 2025

Пожилая женщина разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Некоторые пенсионеры не успевают вовремя снимать деньги с карточного счета, а некоторые сознательно откладывают средства. Однако стоит помнить, что когда на карте нет движения денег в течение определенного времени, банк временно останавливает выплаты и передает эту информацию в Пенсионный фонд.

О том, почему могут прекратить начисление пенсии в 2025 году, отмечается на сайте Пенсионного фонда Украины.

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Почему пенсионер может остаться без выплат

Остановка выплат касается не только внутренне перемещенных лиц, которые обязаны проходить идентификацию, но и всех пенсионеров, даже тех, кто постоянно проживает в Украине. Ранее пенсию приостанавливали, если картой не пользовались год, а теперь — всего 6 месяцев.

Стоит понимать, что восстановление выплат — более сложный процесс, чем их сохранение. Поэтому важно контролировать ситуацию и соблюдать установленные требования.

Чтобы избежать проблем с выплатами, пенсионерам стоит регулярно пользоваться карточкой. Кстати, даже минимальная финансовая операция, например пополнение мобильного счета, считается движением средств и поможет предотвратить приостановление пенсии.

Отдельное внимание следует уделить переселенцам, которые получили этот статус до 24 февраля 2022 года. Если они не прошли идентификацию или не использовали средства на карте, то им выплаты могут не просто приостановить, но и вернуть в ПФУ уже отправленные суммы на счетах Ощадбанка. Это положение остается в силе до конца 2025 года.

Кому еще могут прекратить начисление пенсии в 2025 году

Пенсионный фонд Украины может прекратить выплату пенсии еще в нескольких случаях. Это может произойти по решению территориальных подразделений ПФУ или по постановлению суда. Основные причины прекращения пенсионных выплат в 2025 году:

если пенсия была назначена на основе ложных данных;

в случае выезда на постоянное проживание за границу (если иное не предусмотрено международными соглашениями);

по личному обращению пенсионера, если он временно находится за границей;

в случае смерти пенсионера или его официального признания пропавшим без вести или умершим;

если человек получил статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах;

если пенсионер не прошел обязательную физическую идентификацию (если она предусмотрена);

в других случаях, предусмотренных законом (например, потери статуса лица с инвалидностью или трудоустройства на должность, дающую право на пенсию за выслугу лет).

После устранения причин прекращения выплат Пенсионный фонд может восстановить пенсию в течение 10 дней. Для этого необходимо лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ, предоставить документы, подтверждающие личность, и подать соответствующее заявление.

Ранее мы писали, что в 2025 году правительство приняло решение о повышении пенсий для отдельных групп украинских граждан. В частности, изменения коснулись граждан с инвалидностью, пострадавших в результате участия в ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Также мы рассказывали, что в 2025 году ООН продолжает оказывать денежную поддержку пенсионерам из числа наиболее уязвимых слоев населения Украины. Это финансирование остается крайне важным из-за экономических вызовов и роста расходов людей почтенного возраста.