Пенсії деяких українців зросли більш ніж на 3000 грн — кому доплачуватимуть у 2025

Жінка дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році уряд збільшив пенсії для певних категорій українців. Зокрема підвищення торкнулось людей, які отримують виплати за інвалідністю через участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Про те, кому з українців у 2025 році пенсію підвищили більш ніж на 3 000 грн, повідомили в Пенсійному фонді України.

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Кому в Україні підвищили пенсії у 2025 році

У березні 2025 року мінімальні пенсії були проіндексовані на 11,5%. Таким чином, з цього часу розмір виплат для людей з інвалідністю, що виникли через травми або хвороби, пов'язані з Чорнобильською катастрофою, не може бути меншим за такі суми:

І група — 9 855,71 гривні (збільшення на 1 016,51 гривні);

II група — 7 884,57 гривні (збільшення на 813,21 гривні);

III група – 6 077,70 гривні (збільшення на 626,85 гривні).

На скільки підвищили пенсії ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Додатково, з березня цього року підвищено мінімальні пенсії для учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Вони автоматично коригуються після публікації середньої зарплати в Україні за 2024 рік (17 486,60 гривень) і залежать від групи інвалідності, становлячи від 60% до 100% цієї суми. Отже, ці пенсії тепер складають не менше:

І група отримує 100% — 17 486,60 гривні (збільшення на 3 178,14 гривні);

II група отримує 80% – 13 989,28 гривні (збільшення на 2 542,51 гривні);

III група отримує 60% — 10 491,96 гривні (збільшення на 1 906,88 гривні).

Ці підвищення значно полегшать життя тисячам українців, які постраждали від катастрофи на ЧАЕС або боролися з наслідками цієї аварії.

Раніше ми писали, що страховий стаж є важливим критерієм для кожного українця, адже він визначає право на пенсію та вік виходу на заслужений відпочинок. У 2025 році мінімальний стаж становить 32 роки та буде надалі зростати.

Також ми розповідали, що будинки для людей похилого віку або пансіонати — це установи, що надають медичну, соціальну та психологічну допомогу. Тут пенсіонери отримують житло, догляд і медичні послуги. Проте перебування в таких закладах може вплинути на розмір їхніх пенсій.