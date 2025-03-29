Стаж для виходу на пенсію — які зміни чекають українців в найближчі роки (таблиця)

Люди похилого віку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Страховий стаж — це важливий показник для кожного українця. Саме він визначає можливість отримання пенсії та вік, з якого людина зможе вийти на заслужений відпочинок. У 2025 році мінімальний стаж становить 32 роки, але вимоги до нього поступово зростатимуть.

Про те, як змінюватимуться вимоги до стажу в Україні та скільки років потрібно відпрацювати, щоб вийти на пенсію у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Скільки стажу потрібно мати для виходу на пенсію у 2025 році

Згідно з пенсійною реформою, вимоги до страхового стажу в Україні поступово збільшуватимуться. Наразі українцям достатньо мати:

Для виходу на пенсію у 60 років — щонайменше 32 роки страхового стажу. Для пенсії у 63 роки — від 22 до 32 років страхового стажу. Для пенсії у 65 років — 15 років страхового стажу.

Щорічно ці вимоги зростатимуть на один рік. Тож до 2028 року для пенсії у 60 років необхідно буде мати вже 35 років стажу.

Скільки стажу потрібно мати для виходу на пенсію. Графіка: Новини.LIVE

Якщо до 65 років у вас немає навіть 15 років стажу, вам не призначать пенсію, а замість цього нараховуватиметься спеціальна грошова допомога.

Розмір цієї допомоги розраховуватиметься як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, що втратили працездатність, та середнім доходом сім'ї за останні 6 місяців. Виплата не може перевищувати прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, який у 2025 році складе 2 361 грн.

Що робити українцям, у яких немає достатньо стажу

Щоб не отримувати соціальну пенсію, стаж можна докупити. Для цього українцям потрібно виконати кілька простих кроків:

Увійдіть до особистого кабінету на порталі Пенсійного фонду України, використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП), Дія.Підпис або GOV.ID. Перейдіть у розділ "Комунікація з ПФУ" та виберіть "Договір на добровільну участь". Внесіть особисті дані: ПІБ, податковий номер, серія та номер паспорта, дата народження. Підтвердіть інформацію. Якщо сплачуєте за себе, оберіть опцію "Бажаю сплачувати внески за себе" і введіть необхідні дані. Дайте згоду на обробку інформації. Підпишіть договір за допомогою цифрового підпису. Сплатіть внески через Portmone або платіжне доручення.

Для зарахування одного місяця стажу потрібно сплатити мінімальний страховий внесок, який обчислюється за формулою: мінімальна заробітна плата × 22%. Наприклад, у 2025 році мінімальна зарплата становила 8 000 грн. Це означає, що внесок за один місяць складе 1 760 грн.

Раніше ми писали, що зазвичай пенсія є основним джерелом надходження грошей для людей поважного віку, тому важливо подбати про її розмір завчасно. Існують кілька варіантів збільшити суму, яку держава виплачуватиме пенсіонеру у старості.

Також ми розповідали, що громадяни України, які досягли певного віку, мають право на додаткові надбавки до пенсії. Проте для цього існує важлива умова, яку деякі люди можуть не виконати через проведену індексацію.