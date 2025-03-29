Стаж для выхода на пенсию — какие изменения ждут украинцев в ближайшие годы (таблица)

Пожилые люди пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Страховой стаж — это важный показатель для каждого украинца. Именно он определяет возможность получения пенсии и возраст, с которого человек сможет выйти на заслуженный отдых. В 2025 году минимальный стаж составляет 32 года, но требования к нему постепенно будут расти.

О том, как будут меняться требования к стажу в Украине и сколько лет нужно отработать, чтобы выйти на пенсию в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Сколько стажа нужно иметь для выхода на пенсию в 2025 году

Согласно пенсионной реформе, требования к страховому стажу в Украине постепенно будут увеличиваться. Сейчас украинцам достаточно иметь:

Для выхода на пенсию в 60 лет — не менее 32 лет страхового стажа. Для пенсии в 63 года — от 22 до 32 лет страхового стажа. Для пенсии в 65 лет — 15 лет страхового стажа.

Ежегодно эти требования будут расти на один год. Поэтому к 2028 году для пенсии в 60 лет необходимо будет иметь уже 35 лет стажа.

Сколько стажа нужно иметь для выхода на пенсию. Графика: Новини.LIVE

Если до 65 лет у вас нет даже 15 лет стажа, вам не назначат пенсию, а вместо этого будет начисляться специальная денежная помощь.

Размер этой помощи будет рассчитываться как разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и средним доходом семьи за последние 6 месяцев. Выплата не может превышать прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, который в 2025 году составит 2 361 грн.

Что делать украинцам, у которых нет достаточно стажа

Чтобы не получать социальную пенсию, стаж можно докупить. Для этого украинцам нужно выполнить несколько простых шагов:

Войдите в личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП), Дія.Підпис или GOV.ID. Перейдите в раздел "Коммуникация с ПФУ" и выберите "Договор на добровольное участие". Внесите личные данные: ФИО, налоговый номер, серия и номер паспорта, дата рождения. Подтвердите информацию. Если платите за себя, выберите опцию "Желаю платить взносы за себя" и введите необходимые данные. Дайте согласие на обработку информации. Подпишите договор с помощью цифровой подписи. Оплатите взносы через Portmone или платежное поручение.

Для зачисления одного месяца стажа нужно уплатить минимальный страховой взнос, который исчисляется по формуле: минимальная заработная плата × 22%. Например, в 2025 году минимальная зарплата составляла 8 000 грн. Это значит, что взнос за один месяц составит 1 760 грн.

Ранее мы писали, что обычно пенсия является основным источником поступления денег для людей почтенного возраста, поэтому важно позаботиться о ее размере заблаговременно. Существуют несколько вариантов увеличить сумму, которую государство будет выплачивать пенсионеру в старости.

Также мы рассказывали, что граждане Украины, которые достигли определенного возраста, имеют право на дополнительные надбавки к пенсии. Однако для этого существует важное условие, которое некоторые люди могут не выполнить из-за проведенной индексации.