Мінімальні пенсії після індексації — скільки гарантовано отримають українці у 2025

Чоловік похилого віку на вулиці. Фото: УНІАН

З березня 2025 року українські пенсіонери отримали чергове підвищення мінімальних пенсійних виплат. Розмір пенсій збільшився на 11,5%, що стане відчутною підтримкою для людей похилого віку, особливо в умовах зростання цін на товари першої потреби.

Про те, яким тепер буде мінімальний розмір пенсії українців, повідомили в Пенсійному фонді України.

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З 1 березня 2025 року мінімальні пенсійні гарантії, що залежать від віку та страхового стажу пенсіонерів, збільшили на 11,5%. Цей процес відбувається у два етапи:

спочатку здійснюється перерахунок основного розміру пенсії, який залишається нижчим за встановлений мінімум;

потім пенсійна виплата коригується до оновлених мінімальних значень.

Таким чином, мінімальні пенсії з березня 2025 року становитимуть:

Для непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років із трудовим стажем не менше 35 років у чоловіків і 30 років у жінок — 3 758 грн (раніше 3 370 грн). Для громадян віком від 80 років, які мають щонайменше 25 років стажу (чоловіки) або 20 років (жінки) — 3 758 грн (раніше 3 370 грн). Для осіб у віці від 70 до 80 років зі страховим стажем 35 років (чоловіки) та 30 років (жінки) — 3 613 грн (раніше 3 240 грн). Для пенсіонерів 75–80 років із трудовим стажем від 25 років (чоловіки) і 20 років (жінки) — 3 613 грн (раніше 3 240 грн). Для людей, яким ще не виповнилося 70 років, але вони мають стаж від 35 років (чоловіки) та 30 років (жінки), а також для осіб з інвалідністю I групи — 3 323 грн (раніше 2 980 грн). Для всіх інших непрацюючих пенсіонерів — 3 038 грн (раніше 2 725 грн).

Отже, з 1 березня 2025 року мінімальні пенсії для різних категорій пенсіонерів зросли, що дозволить хоч трохи покращити фінансове становище людей похилого віку. Однак, навіть із підвищенням, ці виплати залишаються досить скромними.

Раніше ми писали, що освітяни та соцпрацівники, які виходять на пенсію за вислугу років і мають необхідний стаж, можуть отримати одноразову виплату, що дорівнює 10 посадовим окладам. Головна умова — робота в державних або комунальних установах і відсутність іншої пенсії на момент виходу на відпочинок.

Також ми розповідали, що українські мобільні оператори пропонують тарифи на різний бюджет. Пенсіонери зазвичай обирають найдоступніші варіанти, оскільки для них головне — стабільний зв’язок, а не мобільний інтернет чи додаткові послуги.