Українцям можуть виплатити одразу 10 окладів у 2025 — як отримати гроші

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Працівники освіти та соціальної сфери, які виходять на пенсію за вислугу років та мають необхідний страховий стаж, можуть розраховувати на одноразову фінансову допомогу в розмірі 10 місячних окладів. Для цього вони повинні працювати в державних або комунальних організаціях та не мати інших пенсій на момент виходу на заслужений відпочинок.

Про те, хто з українців може отримати одразу 10 окладів при виході на пенсію у 2025 році, визначено постановою Кабінету Міністрів України.

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Деякі категорії українців мають право на отримання спеціальної виплати у розмірі 10 окладів при виході на пенсію. Така допомога надається працівникам з певних професійних галузей.

Її розмір визначається виходячи з місячної пенсії, яка розрахована відповідно до статей 27 та 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" на момент її нарахування. Отримати виплату можуть працівники таких установ:

шкіл-клінік;

дитячих будинків;

художніх та музичних шкіл;

позашкільних навчальних закладів;

військових загальноосвітніх установ;

контрольно-аналітичних лабораторій;

дитячих дошкільних закладів всіх типів;

виховних та трудових колоній для дітей;

загальноосвітніх навчальних закладів;

бібліотек (для бібліотекарів та завідувачів);

вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації.

Для того, щоб отримати таку допомогу, необхідно мати мінімальний стаж: 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. Також слід надати трудову книжку, довідку з місця роботи та підтвердження наявності відповідного страхового стажу.

Раніше ми писали, що попри військові дії, держава продовжує виплачувати пенсії та забезпечувати інші соціальні програми. Водночас тривала відсутність руху коштів на рахунку може спричинити певні наслідки для пенсіонера.

Також ми розповідали, що документ, що засвідчує статус пенсіонера, отримує кожен громадянин після виходу на заслужений відпочинок. Це посвідчення дає змогу користуватися різними пільгами.