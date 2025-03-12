Украинцам могут выплатить сразу 10 окладов в 2025 — как получить деньги

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Работники образования и социальной сферы, которые выходят на пенсию за выслугу лет и имеют необходимый страховой стаж, могут рассчитывать на единовременную финансовую помощь в размере 10 месячных окладов. Для этого они должны работать в государственных или коммунальных организациях и не иметь других пенсий на момент выхода на заслуженный отдых.

О том, кто из украинцев может получить сразу 10 окладов при выходе на пенсию в 2025 году, определено постановлением Кабинета Министров Украины.

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Некоторые категории украинцев имеют право на получение специальной выплаты в размере 10 окладов при выходе на пенсию. Такая помощь предоставляется работникам из определенных профессиональных отраслей.

Ее размер определяется исходя из месячной пенсии, которая рассчитана в соответствии со статьями 27 и 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" на момент ее начисления. Получить выплату могут работники таких учреждений:

школ-клиник;

детских домов;

художественных и музыкальных школ;

внешкольных учебных заведений;

военных общеобразовательных учреждений;

контрольно-аналитических лабораторий;

детских дошкольных учреждений всех типов;

воспитательных и трудовых колоний для детей;

общеобразовательных учебных заведений;

библиотек (для библиотекарей и заведующих);

высших учебных заведений I-II уровней аккредитации.

Для того чтобы получить такую помощь, необходимо иметь минимальный стаж: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Также следует предоставить трудовую книжку, справку с места работы и подтверждение наличия соответствующего страхового стажа.

Ранее мы писали, что несмотря на военные действия, государство продолжает выплачивать пенсии и обеспечивать другие социальные программы. В то же время длительное отсутствие движения средств на счете может повлечь определенные последствия для пенсионера.

Также мы рассказывали, что документ, удостоверяющий статус пенсионера, получает каждый гражданин после выхода на заслуженный отдых. Это удостоверение позволяет пользоваться различными льготами.