Минимальные пенсии после индексации — сколько гарантированно получат украинцы в 2025 году

Пожилой мужчина на улице. Фото: УНИАН

С марта 2025 года украинские пенсионеры получили очередное повышение минимальных пенсионных выплат. Размер пенсий увеличился на 11,5%, что станет ощутимой поддержкой для пожилых людей, особенно в условиях роста цен на товары первой необходимости.

О том, каким теперь будет минимальный размер пенсии украинцев, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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С 1 марта 2025 года минимальные пенсионные гарантии, зависящие от возраста и страхового стажа пенсионеров, увеличили на 11,5%. Этот процесс происходит в два этапа:

сначала осуществляется перерасчет основного размера пенсии, который остается ниже установленного минимума;

затем пенсионная выплата корректируется до обновленных минимальных значений.

Таким образом, минимальные пенсии с марта 2025 года будут составлять:

Для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет с трудовым стажем не менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин — 3 758 грн (ранее 3 370 грн). Для граждан в возрасте от 80 лет, которые имеют не менее 25 лет стажа (мужчины) или 20 лет (женщины) — 3 758 грн (ранее 3 370 грн). Для лиц в возрасте от 70 до 80 лет со страховым стажем 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины) — 3 613 грн (ранее 3 240 грн). Для пенсионеров 75-80 лет с трудовым стажем от 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины) — 3 613 грн (ранее 3 240 грн). Для людей, которым еще не исполнилось 70 лет, но они имеют стаж от 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины), а также для лиц с инвалидностью I группы — 3 323 грн (ранее 2 980 грн). Для всех остальных неработающих пенсионеров — 3 038 грн (ранее 2 725 грн).

Итак, с 1 марта 2025 года минимальные пенсии для разных категорий пенсионеров выросли, что позволит хоть немного улучшить финансовое положение пожилых людей. Однако, даже с повышением, эти выплаты остаются достаточно скромными.

Ранее мы писали, что педагоги и соцработники, которые выходят на пенсию за выслугу лет и имеют необходимый стаж, могут получить единовременную выплату, равную 10 должностным окладам. Главное условие — работа в государственных или коммунальных учреждениях и отсутствие другой пенсии на момент выхода на отдых.

Также мы рассказывали, что украинские мобильные операторы предлагают тарифы на разный бюджет. Пенсионеры обычно выбирают самые доступные варианты, поскольку для них главное — стабильная связь, а не мобильный интернет или дополнительные услуги.