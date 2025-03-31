Пенсии некоторых украинцев выросли более чем на 3000 грн — кому будут доплачивать в 2025

Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году правительство увеличило пенсии для определенных категорий украинцев. В частности повышение коснулось людей, которые получают выплаты по инвалидности из-за участия в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

О том, кому из украинцев в 2025 году пенсию повысили более чем на 3 000 грн, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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Кому в Украине повысили пенсии в 2025 году

В марте 2025 года минимальные пенсии были проиндексированы на 11,5%. Таким образом, с этого времени размер выплат для людей с инвалидностью, возникших из-за травм или болезней, связанных с Чернобыльской катастрофой, не может быть меньше таких сумм:

І группа — 9 855,71 грн (увеличение на 1 016,51 грн);

II группа — 7 884,57 грн (увеличение на 813,21 грн);

III группа — 6 077,70 грн (увеличение на 626,85 грн).

На сколько повысили пенсии ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Дополнительно, с марта этого года повышены минимальные пенсии для участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Они автоматически корректируются после публикации средней зарплаты в Украине за 2024 год (17 486,60 грн) и зависят от группы инвалидности, составляя от 60% до 100% этой суммы. Следовательно, эти пенсии теперь составляют не меньше:

І группа получает 100% — 17 486,60 гривны (увеличение на 3 178,14 гривны);

II группа получает 80% — 13 989,28 гривны (увеличение на 2 542,51 гривны);

III группа получает 60% — 10 491,96 гривны (увеличение на 1 906,88 гривны).

Эти повышения значительно облегчат жизнь тысячам украинцев, которые пострадали от катастрофы на ЧАЭС или боролись с последствиями этой аварии.

Ранее мы писали, что страховой стаж является важным критерием для каждого украинца, ведь он определяет право на пенсию и возраст выхода на заслуженный отдых. В 2025 году минимальный стаж составляет 32 года и будет в дальнейшем расти.

Также мы рассказывали, что дома престарелых или пансионаты — это учреждения, оказывающие медицинскую, социальную и психологическую помощь. Здесь пенсионеры получают жилье, уход и медицинские услуги. Однако пребывание в таких заведениях может повлиять на размер их пенсий.