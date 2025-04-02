Гроші для українських пенсіонерів — кому та скільки виплачує ООН у квітні

Пенсіонерка отримує гроші. Фото: УНІАН

У 2025 році Організація Об'єднаних Націй продовжує надавати фінансову допомогу українським пенсіонерам, які належать до найбільш вразливих категорій населення. Ця підтримка залишається актуальною через економічні труднощі та зростання фінансових потреб людей похилого віку.

Про те, кому та скільки доплатять у квітні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Який розмір виплат у 2025 році

Розмір фінансової допомоги від ООН визначається як різниця між фактичною пенсією та граничною сумою у 3 250 гривень. Наприклад, якщо пенсіонер отримує 3 000 гривень, додаткова виплата складе 250 гривень.

Виплати здійснюються щомісяця, а сама програма триватиме до середини 2025 року. Фінансова підтримка призначається раз на шість місяців.

Варто зазначити, що ця допомога не замінює державну пенсію, а є додатковою підтримкою від міжнародних організацій. Кошти можуть надходити на банківський рахунок або виплачуватися через "Укрпошту".

Хто має право на допомогу

Виплати можуть отримати такі категорії пенсіонерів:

ті, хто проживає в районах активних бойових дій;

отримувачі пенсії, розмір якої не перевищує 3 250 гривень на місяць;

громадяни, які з 1 березня 2023 року не отримували допомоги від міжнародних гуманітарних організацій.

До регіонів, що вважаються зонами бойових дій (згідно з Наказом Міністерства реінтеграції № 309 від 22 грудня 2022 року), входять:

Дніпропетровська область. Донецька область. Запорізька область. Луганська область Миколаївська область. Херсонська область. Чернігівська область. Сумська область. Харківська область.

Якщо пенсіонер не відповідає хоча б одному з критеріїв, допомога йому не призначається. Також виплати можуть припинитися, якщо особа перестає відповідати умовам програми.

Як отримати додаткові гроші у 2025 році

Подавати заявку на отримання допомоги не потрібно. Фінансова підтримка нараховується автоматично, без додаткового звернення. Виплати здійснюються на основі даних державних реєстрів. Згідно з ними формуються списки отримувачів, а кошти спрямовуються безпосередньо від ООН до відповідних осіб.

Раніше ми писали, що у 2025 році уряд підвищив пенсії для окремих категорій українців. Більше грошей будуть отримувати ліквідатори Чорнобильської аварії, які мають інвалідність.

Також ми розповідали, що державні пансіонати для літніх людей забезпечують медичний, соціальний та психологічний догляд, надаючи житло й необхідну допомогу. Проте проживання там може вплинути на розмір пенсії людини.