Деньги для украинских пенсионеров — кому и сколько выплачивает ООН в апреле

Пенсионерка получает деньги. Фото: УНИАН

В 2025 году Организация Объединенных Наций продолжает оказывать финансовую помощь украинским пенсионерам, которые относятся к наиболее уязвимым категориям населения. Эта поддержка остается актуальной из-за экономических трудностей и роста финансовых потребностей пожилых людей.

О том, кому и сколько доплатят в апреле 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какой размер выплат в 2025 году

Размер финансовой помощи от ООН определяется как разница между фактической пенсией и предельной суммой в 3 250 гривен. Например, если пенсионер получает 3 000 гривен, дополнительная выплата составит 250 гривен.

Выплаты осуществляются ежемесячно, а сама программа продлится до середины 2025 года. Финансовая поддержка назначается раз в шесть месяцев.

Стоит отметить, что эта помощь не заменяет государственную пенсию, а является дополнительной поддержкой от международных организаций. Средства могут поступать на банковский счет или выплачиваться через "Укрпочту".

Кто имеет право на помощь

Выплаты могут получить такие категории пенсионеров:

те, кто проживает в районах активных боевых действий;

получатели пенсии, размер которой не превышает 3 250 гривен в месяц;

граждане, которые с 1 марта 2023 года не получали помощи от международных гуманитарных организаций.

В регионы, считающиеся зонами боевых действий (согласно Приказу Министерства реинтеграции № 309 от 22 декабря 2022 года), входят:

Днепропетровская область. Донецкая область. Запорожская область. Луганская область Николаевская область. Херсонская область. Черниговская область. Сумская область. Харьковская область.

Если пенсионер не соответствует хотя бы одному из критериев, помощь ему не назначается. Также выплаты могут прекратиться, если лицо перестает соответствовать условиям программы.

Как получить дополнительные деньги в 2025 году

Подавать заявку на получение помощи не нужно. Финансовая поддержка начисляется автоматически, без дополнительного обращения. Выплаты осуществляются на основе данных государственных реестров. Согласно им формируются списки получателей, а средства направляются непосредственно от ООН к соответствующим лицам.

Ранее мы писали, что в 2025 году правительство повысило пенсии для отдельных категорий украинцев. Больше денег будут получать ликвидаторы Чернобыльской аварии, которые имеют инвалидность.

Также мы рассказывали, что государственные пансионаты для пожилых людей обеспечивают медицинский, социальный и психологический уход, предоставляя жилье и необходимую помощь. Однако проживание там может повлиять на размер пенсии человека.