Нова пошта інакше рахуватиме вартість посилок — що змінилось

Людина використовує застосунок Нової пошти. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нова пошта оновила умови міжнародної доставки. Відтепер під час розрахунку вартості враховується тільки фактична вага посилки, а не її габарити. Тобто за легкі, але об’ємні речі клієнти сплачуватимуть лише за кілограми, а не за розмір.

Про те, скільки тепер коштуватимуть послуги міжнародної доставки, повідомили в Новій пошті.

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У компанії уточнили, що за новими розцінками пересилання того ж капелюха вагою 270 грамів обійдеться у 370 гривень замість колишніх 600 грн. Аналогічно зменшено ціни на інші види відправлень, наприклад:

взуття вагою 850 г — 550 грн замість 850 грн;

тенісна ракетка (270 г) — 520 грн проти 850 грн раніше;

амфора або інший посуд вагою 5,35 кг — 1 225 грн замість 2 500 грн;

м’який ведмідь (3,15 кг) — 1 115 грн замість 1 500 грн.

Крім того, Нова пошта запровадила більш деталізовану тарифну сітку для малих вантажів. Раніше вартість була єдиною для всіх відправлень до 2 кг чи до 10 кг, тепер же розцінки диференціюють за кожною реальною вагою — 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг тощо.

Тарифи на доставку. Скриншот: Нова пошта

Скільки тепер коштуватимуть послуги компанії

Вартість доставки залежить від країни призначення. Наприклад, при відправленні посилки вагою до 30 кг у Польщу діють такі тарифи:

до 0,1 кг — 330 грн;

до 0,25 кг — 350 грн;

до 0,5 кг — 370 грн;

до 1 кг — 400 грн;

за кожен кілограм понад 1 кг – доплата по 20 грн.

Отже, посилка на 4 кг обійдеться у 460 грн: 400 грн за перший кілограм і 20 грн за кожен наступний (3 × 20). До Чехії, Німеччини, Литви та Словаччини доставка коштує:

до 0,1 кг — 480 грн;

до 0,25 кг — 500 грн;

до 0,5 кг — 520 грн;

до 1 кг — 550 грн;

за кожний наступний кг — 45 грн.

Для Італії, Франції, Латвії та Великобританії ціни дещо вищі:

до 0,1 кг — 880 грн;

до 0,25 кг — 900 грн;

до 0,5 кг — 920 грн;

до 1 кг — 950 грн.

Для цих держав вартість додаткової ваги також буде вища, за кожний кілограм клієнту потрібно доплатити 55 гривень.

Раніше ми писали, що з поширенням онлайн-покупок зростає й кількість шахрайств. Продавці іноді зникають після отримання оплати, видаляючи листування чи акаунт, а покупець втрачає докази угоди.

Також ми розповідали, що ФОПи та компанії більше не можуть отримувати післяплату готівкою у відділеннях Нової пошти. Тепер для цього потрібно укласти договір із NovaPay, після чого кошти надходитимуть на банківський рахунок, звідки їх можна зняти без комісії.