Видача готівки у відділеннях Нової пошти — що змінилося у квітні для деяких клієнтів

Відділення Нової пошти. Фото: Google Maps

Фізичні особи-підприємці та компанії більше не можуть отримувати післяплату готівкою у відділеннях Нової пошти. Їм потрібно укласти з фінансовим сервісом NovaPay спеціальний договір, після чого кошти зараховуватимуть на банківський рахунок клієнтів. А далі суму дозволяється знімати без комісії.

Про це йдеться на офіційному сайті NovaPay.

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Зміни запровадив Національний банк постановою № 101 від 23.08.2024. Згідно з документом, юридичні особи, ФОПи та українці, які здійснюють незалежну професійну діяльність, не можуть отримувати післяплату за товари готівкою у поштових відділеннях. Натомість для фізичних осіб нічого не змінилося.

Регулятор вимагає від фінансового сервісу спершу відправляти гроші клієнтів на спеціальний рахунок, з якого дозволяється знімати готівку без обмежень. Тому компаніям і ФОПам необхідно здійснити такий алгоритм дій:

укласти договір післяплати з NovaPay;

отримувати кошти на будь-який банківський рахунок.

"Відкрити приватний чи підприємницький рахунок у NovaPay можна в мобільному застосунку — це швидко і зручно. На рахунок в NovaPay кошти зараховуються швидше — день у день. Також усю післяплату з бізнес-рахунку NovaPay можна знімати чи переказувати без комісій", — зауважила пресслужба сервісу.

Додамо, що клієнтів забезпечують багатьма фінансовими послугами, зокрема поповненням карток, сплатою податків, переказом готівки по Україні, отриманням міжнародних переказів, оформленням посилок у кредит, інтернет-еквайрингом та ін.

Бізнес-тарифи NovaPay

Користуючись інтернет-еквайрингом, ФОПи та юридичні особи сплачують комісію 1,8%. Зняття готівки з підприємницького рахунку не тарифікується до 100 000 грн/міс., далі ставка — 0,5% (мінімум 15 грн). Стільки ж коштують платежі та перекази на банківські рахунки.

Щоб відправляти суми з рахунку юридичної особи чи одержувати платежі, необхідно платити 0,5% (мінімум 2 грн, максимум 15 грн) для сум понад 100 000 грн/міс. Зарахування торгової виручки коштує 0,15% (від 50 до 200 грн). Виплата переказу готівкою в касі NovaPay обходиться у 1,5%.

Нагадаємо, з 1 березня 2025 року Державна податкова служба автоматично відстежує карткові перекази громадян, які продають товари в Інтернеті без офіційної реєстрації ФОП. Вже ідентифіковано десятки тисяч осіб з сотнями переказів без РРО/ПРРО.

Також ми писали, що ФОПам загрожують суворі покарання у квітні за порушення закону. Підприємців можуть ув’язнити за неправомірне виробництво підакцизних товарів, ухилення від сплати податків і підробку офіційних документів.