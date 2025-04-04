Выдача наличных в отделениях Новой почты — что изменилось в апреле для некоторых клиентов

Отделение Новой почты. Фото: Google Maps

Физические лица-предприниматели и компании больше не могут получать наложенный платеж наличными в отделениях Новой почты. Им нужно заключить с финансовым сервисом NovaPay специальный договор, после чего деньги будут зачислять на банковский счет клиентов. А дальше сумму разрешается снимать без комиссии.

Об этом говорится на официальном сайте NovaPay.

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Изменения ввел Национальный банк постановлением № 101 от 23.08.2024. Согласно документу, юридические лица, ФЛП и украинцы, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, не могут получать наложенный платеж за товары наличкой в почтовых отделениях. Зато для физических лиц ничего не изменилось.

Регулятор требует от финансового сервиса сначала отправлять деньги клиентов на специальный счет, с которого разрешается снимать наличные без ограничений. Поэтому компаниям и ФЛП необходимо осуществить такой алгоритм действий:

заключить договор наложенного платежа с NovaPay;

получать деньги на любой банковский счет.

"Открыть частный или предпринимательский счет в NovaPay можно в мобильном приложении — это быстро и удобно. На счет в NovaPay средства зачисляются быстрее — день в день. Также весь наложенный платеж с бизнес-счета NovaPay можно снимать или переводить без комиссий", — отметила пресс-служба сервиса.

Добавим, что клиентов обеспечивают многими финансовыми услугами, в частности пополнением карт, уплатой налогов, переводом наличных по Украине, получением международных переводов, оформлением посылок в кредит, интернет-эквайрингом и др.

Бизнес-тарифы NovaPay

Пользуясь интернет-эквайрингом, ФЛП и юридические лица оплачивают комиссию 1,8%. Снятие наличных с предпринимательского счета не тарифицируется до 100 000 грн/мес., далее ставка — 0,5% (минимум 15 грн). Столько же стоят платежи и переводы на банковские счета.

Чтобы отправлять суммы со счета юридического лица или получать платежи, необходимо платить 0,5% (минимум 2 грн, максимум 15 грн) для сумм свыше 100 000 грн/мес. Зачисление торговой выручки стоит 0,15% (от 50 до 200 грн). Выплата перевода наличными в кассе NovaPay обходится в 1,5%.

Напомним, с 1 марта 2025 года Государственная налоговая служба автоматически отслеживает карточные переводы граждан, которые продают товары в Интернете без официальной регистрации ФЛП. Уже идентифицированы десятки тысяч человек с сотнями переводов без РРО/ПРРО.

Также мы писали, что ФЛП грозят суровые наказания в апреле за нарушение закона. Предпринимателей могут посадить за неправомерное производство подакцизных товаров, уклонение от уплаты налогов и подделку официальных документов.