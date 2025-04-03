Суворі покарання для ФОП — чому підприємцям загрожує в'язниця у квітні

Заповнення документів. Фото: Pexels

На фізичних осіб-підприємців поширюється багато правил, вимог і законів. Порушення здебільшого карається штрафними санкціями, але в деяких випадках ФОПам загрожують жорсткі покарання. Може дійти навіть до ув’язнення.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які дії ФОПів тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

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За що можуть ув’язнити ФОПа

Представників бізнесу часто карають адміністративними штрафами за порушення. Водночас існують певні статті Кримінального кодексу, через які ФОПа можуть посадити за ґрати на кілька років. Бажано знати закон, аби не постраждати внаслідок протиправної діяльності.

Наприклад, за фальсифікацію офіційних документів загрожує штраф від 85 000 до 136 000 грн, пробаційний нагляд терміном до 5 років або позбавлення волі (стаття 205-1 ККУ). Йдеться про внесення неправдивих відомостей під час державної реєстрації юридичної особи або ФОП.

Фізичні особи-підприємці, які займаються виготовленням товарів, можуть потрапити у в’язницю на 3-5 років за статтею 204 Кримінального кодексу в разі незаконного виробництва:

етилового спирту;

спиртових дистилятів;

алкогольних напоїв;

пива;

тютюну;

пального та інших підакцизних товарів.

Аналогічні дії, що призвели до отруєння або смерті людини, спричинили виникнення загрози життю і здоров’ю, тягнуть за собою позбавлення волі на строк від 8 до 10 років. Плюс у ФОПа конфіскують все майно та обладнання, а незаконну продукцію знищать.

Ухилення від сплати податкового зобов’язання також суворо карається. Умисна відмова від поповнення державного бюджету тягне ув’язнення на строк від 3 до 5 років. Але необхідно, щоб сума боргу обчислювалася в особливо великих розмірах, а суд довів свідоме ухилення підприємця від сплати коштів.

Важливо знати, що ФОПа звільняють від відповідальності за вказане порушення у разі повної сплати заборгованості спільно з компенсацією шкоди, завданої державі (стаття 212).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, податківці стежать за українцями, які продають товари в Інтернеті та отримують гроші на банківську картку. Тобто займаються торгівлею на постійній основі без державної реєстрації ФОП. За це громадянам загрожують великі штрафи.

Також ми писали, що фізичні особи-підприємці повинні заплатити військовий збір за перший квартал 2025 року до 20 травня. Плюс вони мають подати декларацію платника єдиного податку 3 групи, інакше доведеться заплатити штрафну санкцію.