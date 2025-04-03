Суровые наказания для ФЛП — почему предпринимателям грозит тюрьма в апреле

ФЛП грозит тюрьма в апреле — за что могут строго наказать
На физических лиц-предпринимателей распространяется много правил, требований и законов. Нарушение в основном карается штрафными санкциями, но в некоторых случаях ФЛП грозят жесткие наказания. Может дойти даже до заключения в тюрьму.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие действия ФЛП влекут за собой уголовную ответственность.
За что могут посадить ФЛП
Представителей бизнеса часто наказывают административными штрафами за нарушения. Однако существуют определенные статьи Уголовного кодекса, из-за которых ФЛП могут посадить за решетку на несколько лет. Желательно знать закон, дабы не пострадать в результате противоправной деятельности.
Например, за фальсификацию официальных документов грозит штраф от 85 000 до 136 000 грн, пробационный надзор сроком до 5 лет или лишение свободы (статья 205-1 УКУ). Речь идет о внесении ложных сведений при государственной регистрации юридического лица или ФЛП.
Физические лица-предприниматели, которые занимаются изготовлением товаров, могут попасть в тюрьму на 3-5 лет по статье 204 Уголовного кодекса в случае незаконного производства:
- этилового спирта;
- спиртовых дистиллятов;
- алкогольных напитков;
- пива;
- табака;
- горючего и других подакцизных товаров.
Аналогичные действия, приведшие к отравлению или смерти человека, повлекшие возникновение угрозы жизни и здоровью, влекут за собой лишение свободы на срок от 8 до 10 лет. Плюс у ФЛП конфискуют все имущество и оборудование, а незаконную продукцию уничтожат.
Уклонение от уплаты налогового обязательства также строго наказывается. Умышленный отказ от пополнения государственного бюджета тянет заключение на срок от 3 до 5 лет. Но необходимо, чтобы сумма долга исчислялась в особо крупных размерах, а суд доказал сознательное уклонение предпринимателя от уплаты денег.
Важно знать, что ФЛП освобождают от ответственности за указанное нарушение в случае полной уплаты задолженности совместно с компенсацией вреда, причиненного государству (статья 212).
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, налоговики следят за украинцами, которые продают товары в Интернете и получают деньги на банковскую карточку. То есть занимаются торговлей на постоянной основе без государственной регистрации ФЛП. За это гражданам грозят крупные штрафы.
Также мы писали, что физические лица-предприниматели должны заплатить военный сбор за первый квартал 2025 года до 20 мая. Плюс им нужно подать декларацию плательщика единого налога 3 группы, иначе придется заплатить штрафную санкцию.
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