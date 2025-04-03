Суровые наказания для ФЛП — почему предпринимателям грозит тюрьма в апреле

Заполнение документов. Фото: Pexels

На физических лиц-предпринимателей распространяется много правил, требований и законов. Нарушение в основном карается штрафными санкциями, но в некоторых случаях ФЛП грозят жесткие наказания. Может дойти даже до заключения в тюрьму.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие действия ФЛП влекут за собой уголовную ответственность.

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За что могут посадить ФЛП

Представителей бизнеса часто наказывают административными штрафами за нарушения. Однако существуют определенные статьи Уголовного кодекса, из-за которых ФЛП могут посадить за решетку на несколько лет. Желательно знать закон, дабы не пострадать в результате противоправной деятельности.

Например, за фальсификацию официальных документов грозит штраф от 85 000 до 136 000 грн, пробационный надзор сроком до 5 лет или лишение свободы (статья 205-1 УКУ). Речь идет о внесении ложных сведений при государственной регистрации юридического лица или ФЛП.

Физические лица-предприниматели, которые занимаются изготовлением товаров, могут попасть в тюрьму на 3-5 лет по статье 204 Уголовного кодекса в случае незаконного производства:

этилового спирта;

спиртовых дистиллятов;

алкогольных напитков;

пива;

табака;

горючего и других подакцизных товаров.

Аналогичные действия, приведшие к отравлению или смерти человека, повлекшие возникновение угрозы жизни и здоровью, влекут за собой лишение свободы на срок от 8 до 10 лет. Плюс у ФЛП конфискуют все имущество и оборудование, а незаконную продукцию уничтожат.

Уклонение от уплаты налогового обязательства также строго наказывается. Умышленный отказ от пополнения государственного бюджета тянет заключение на срок от 3 до 5 лет. Но необходимо, чтобы сумма долга исчислялась в особо крупных размерах, а суд доказал сознательное уклонение предпринимателя от уплаты денег.

Важно знать, что ФЛП освобождают от ответственности за указанное нарушение в случае полной уплаты задолженности совместно с компенсацией вреда, причиненного государству (статья 212).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, налоговики следят за украинцами, которые продают товары в Интернете и получают деньги на банковскую карточку. То есть занимаются торговлей на постоянной основе без государственной регистрации ФЛП. За это гражданам грозят крупные штрафы.

Также мы писали, что физические лица-предприниматели должны заплатить военный сбор за первый квартал 2025 года до 20 мая. Плюс им нужно подать декларацию плательщика единого налога 3 группы, иначе придется заплатить штрафную санкцию.