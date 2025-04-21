Як довести факт оплати за покупку в соцмережі, якщо продавець видалив акаунт

Картка в руках на тлі ноутбука. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В епоху онлайн-шопінгу користувачі все частіше стикаються із шахрайством. Трапляються ситуації, коли після здійснення оплати за товар чи послугу продавець раптом зникає — видаляє листування або навіть акаунт у соцмережі, і покупець втрачає можливість довести факт домовленості.

Юристка Олена Вакулюк у коментарі для Новини.LIVE пояснила, як діяти у подібних випадках.

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У ситуації, коли продавець видаляє листування або акаунт у соцмережах, є кілька способів довести факт оплати:

Чеки та виписки з банку. Підтвердження оплати можна отримати через виписку з банку або платіжної системи (наприклад, WayForPay). Чек або виписка містять інформацію про дату, суму, номер транзакції та отримувача платежу. Електронна пошта. Якщо ви отримали підтвердження покупки через електронну пошту (наприклад, автоматичний лист від продавця з підтвердженням замовлення чи квитанцією), це теж буде важливим доказом. Сторінки з інтернет-магазину. Якщо покупка була здійснена через сайт або онлайн-магазин, зазвичай зберігається історія замовлень на вашому акаунті в магазині. Навіть якщо акаунт у соцмережах продавця видалено, запис на сайті може залишитися. Докази доставлення. Якщо товар був доставлений вам фізично, слід перевірити квитанції про доставлення, ТТН на Новій Пошті або іншій службі доставлення. Звернення до платіжної системи. Якщо ви використовували платіжну систему (Visa, MasterCard, PayPal тощо), у них часто зберігається історія транзакцій. Платіжна система може допомогти підтвердити факт оплати.

Юристка також рекомендує: якщо ви відчуваєте, що з продавцем товарів/послуг відбувається щось "нечисте", одразу робіть скриншоти сторінок у соціальних мережах та листування. Купуйте товари тільки в офіційно зареєстрованих підприємців (ТОВ, ФОП та ін. організаційно-правові форми), працюючи з якими, буде набагато легше захистити свої права.

Що робити, якщо товар має брак чи не відповідає опису

Відповідно до статті 8 Закону України "Про захист прав споживачів", якщо товар має недоліки й це виявилось під час гарантійного строку, ви маєте право вимагати:

зниження ціни на товар;

безплатний ремонт в адекватні строки;

компенсацію витрат, якщо ви вже самі усунули проблему.

Якщо ж дефекти серйозні та сталися з вини продавця або виробника чи товар виявився підробкою, ви можете повернути товар і отримати назад свої гроші або ж вимагати заміну товару на аналогічний, який є у наявності.

Раніше ми писали, як повернути передплату за товар, якщо продавець не є ФОПом.

Також дізнавайтеся, як діяти, якщо продавець не надав оплачений товар чи послугу.