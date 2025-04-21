Як довести факт оплати за покупку в соцмережі, якщо продавець видалив акаунт

Акаунт продавця видалено — п'ять способів довести факт оплати
В епоху онлайн-шопінгу користувачі все частіше стикаються із шахрайством. Трапляються ситуації, коли після здійснення оплати за товар чи послугу продавець раптом зникає — видаляє листування або навіть акаунт у соцмережі, і покупець втрачає можливість довести факт домовленості.
Юристка Олена Вакулюк у коментарі для Новини.LIVE пояснила, як діяти у подібних випадках.
У ситуації, коли продавець видаляє листування або акаунт у соцмережах, є кілька способів довести факт оплати:
- Чеки та виписки з банку. Підтвердження оплати можна отримати через виписку з банку або платіжної системи (наприклад, WayForPay). Чек або виписка містять інформацію про дату, суму, номер транзакції та отримувача платежу.
- Електронна пошта. Якщо ви отримали підтвердження покупки через електронну пошту (наприклад, автоматичний лист від продавця з підтвердженням замовлення чи квитанцією), це теж буде важливим доказом.
- Сторінки з інтернет-магазину. Якщо покупка була здійснена через сайт або онлайн-магазин, зазвичай зберігається історія замовлень на вашому акаунті в магазині. Навіть якщо акаунт у соцмережах продавця видалено, запис на сайті може залишитися.
- Докази доставлення. Якщо товар був доставлений вам фізично, слід перевірити квитанції про доставлення, ТТН на Новій Пошті або іншій службі доставлення.
- Звернення до платіжної системи. Якщо ви використовували платіжну систему (Visa, MasterCard, PayPal тощо), у них часто зберігається історія транзакцій. Платіжна система може допомогти підтвердити факт оплати.
Юристка також рекомендує: якщо ви відчуваєте, що з продавцем товарів/послуг відбувається щось "нечисте", одразу робіть скриншоти сторінок у соціальних мережах та листування. Купуйте товари тільки в офіційно зареєстрованих підприємців (ТОВ, ФОП та ін. організаційно-правові форми), працюючи з якими, буде набагато легше захистити свої права.
Що робити, якщо товар має брак чи не відповідає опису
Відповідно до статті 8 Закону України "Про захист прав споживачів", якщо товар має недоліки й це виявилось під час гарантійного строку, ви маєте право вимагати:
- зниження ціни на товар;
- безплатний ремонт в адекватні строки;
- компенсацію витрат, якщо ви вже самі усунули проблему.
Якщо ж дефекти серйозні та сталися з вини продавця або виробника чи товар виявився підробкою, ви можете повернути товар і отримати назад свої гроші або ж вимагати заміну товару на аналогічний, який є у наявності.
Раніше ми писали, як повернути передплату за товар, якщо продавець не є ФОПом.
Також дізнавайтеся, як діяти, якщо продавець не надав оплачений товар чи послугу.
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