Як повернути свої гроші за інтернет-покупку, якщо ФОП не надав оплачений товар

Гроші в руках. Фото: Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Онлайн-шопінг — це зручний та дуже популярний спосіб отримати необхідні товари чи послуги, не виходячи з дому. Але тут є один великий мінус — шахрайство. Нерідкі випадки, коли покупці перераховують на карти ФОПів часткову або повну передоплату, а свої замовлення так і не отримують.

Юристка Олена Вакулюк у коментарі для Новини.LIVE пояснила, як повернути гроші, якщо ФОП не надав оплачений товар чи послугу.

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Якщо ФОП не надав оплачений товар або послугу, ви маєте кілька варіантів для повернення коштів:

1. Зверніться до продавця

Спробуйте зв’язатися з ФОПом напряму у телефонному або письмовому режимі. Опишіть ситуацію, додайте підтвердження оплати (чек, квитанція, скриншот), вимагайте виконання зобов’язань або повернення грошей, оскільки товар або послуга вами отримані не були.

2. Надішліть офіційну претензію

Якщо реакції на дії, зазначені у попередньому пункті, немає або підприємець відмовляється розв'язувати проблему — складіть та надішліть письмову претензію (електронною поштою та/або цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення). До претензії додайте докази оплати та вкажіть термін, протягом якого очікуєте повернення коштів.

Хорошим рішенням буде долучити до справи спеціаліста, який допоможе описати ситуацію з посиланням на норми законодавства.

3. Зверніться до банку (Chargeback)

У разі, якщо ФОП не реагує, а оплата за товари/послуги здійснювалась з вашої картки на картку продавця, ви можете ініціювати процедуру Chargeback через свій банк (це запит на повернення коштів у зв’язку з не наданою послугою чи товаром). Банк також може просити надати докази оплати, листування з продавцем, опис товару/послуги тощо.

4. Подайте скаргу до Держпродспоживслужби

Подайте скаргу на недобросовісного продавця до відповідних органів контролю. Діяльність такого ФОПа підпадає під регулювання Закону України "Про захист прав споживачів" і підприємець має його дотримуватись. У разі порушення закону ФОПом, ви можете надіслати скаргу, до якої слід додати копії платіжних документів і скриншоти листування та інші наявні докази взаємодії з таким продавцем. Зазвичай цей орган контролю реагує доволі швидко та приходить з перевіркою до недобросовісного ФОПа.

5. Зверніться до суду

Якщо усі вищеперераховані способи не дали результату, ви можете звернутися до суду з вимогою про стягнення коштів. Важливо мати всі докази: платіжки, листування, опис послуги/товару, а також документальні підтвердження звернень до продавця.

Раніше ми писали, що податкова почала штрафувати українців за деякі карткові перекази.

Також дізнавайтеся, які дії ФОПів тягнуть за собою кримінальну відповідальність.