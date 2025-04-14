Как вернуть свои деньги за интернет-покупку, если ФЛП не предоставил оплаченный товар

Деньги в руках. Фото: Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Онлайн-шопинг — это удобный и очень популярный способ получить необходимые товары или услуги, не выходя из дома. Но здесь есть один большой минус — мошенничество. Нередки случаи, когда покупатели перечисляют на карты ФЛП частичную или полную предоплату, а свои заказы так и не получают.

Юрист Елена Вакулюк в комментарии для Новини.LIVE объяснила, как вернуть деньги, если ФЛП не предоставил оплаченный товар или услугу.

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Если ФЛП не предоставил оплаченный товар или услугу, у вас есть несколько вариантов для возврата средств:

1. Обратитесь к продавцу

Попробуйте связаться с ФЛП напрямую в телефонном или письменном режиме. Опишите ситуацию, приложите подтверждение оплаты (чек, квитанция, скриншот), требуйте выполнения обязательств или возврата денег, поскольку товар или услуга вами получены не были.

2. Отправьте официальную претензию

Если реакции на действия, указанные в предыдущем пункте, нет или предприниматель отказывается решать проблему — составьте и отправьте письменную претензию (по электронной почте и/или ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении). К претензии приложите доказательства оплаты и укажите срок, в течение которого ожидаете возврата средств.

Хорошим решением будет приобщить к делу специалиста, который поможет описать ситуацию со ссылкой на нормы законодательства.

3. Обратитесь в банк (Chargeback)

В случае, если ФЛП не реагирует, а оплата за товары/услуги осуществлялась с вашей карты на карту продавца, вы можете инициировать процедуру Chargeback через свой банк (это запрос на возврат средств в связи с не предоставленной услугой или товаром). Банк также может просить предоставить доказательства оплаты, переписку с продавцом, описание товара/услуги и тому подобное.

4. Подайте жалобу в Госпродпотребслужбу

Подайте жалобу на недобросовестного продавца в соответствующие органы контроля. Деятельность такого ФЛП подпадает под регулирование Закона Украины "О защите прав потребителей" и предприниматель должен его соблюдать. В случае нарушения закона ФЛП, вы можете направить жалобу, к которой следует приложить копии платежных документов и скриншоты переписки и другие имеющиеся доказательства взаимодействия с таким продавцом. Обычно этот орган контроля реагирует довольно быстро и приходит с проверкой к недобросовестному ФЛП.

5. Обратитесь в суд

Если все вышеперечисленные способы не дали результата, вы можете обратиться в суд с требованием о взыскании средств. Важно иметь все доказательства: платежки, переписку, описание услуги/товара, а также документальные подтверждения обращений к продавцу.

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