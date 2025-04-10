Українці стають жертвами шахраїв через Google Maps — як працює схема обману

Карта у смартфоні. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Аферисти постійно вдосконалюють схеми обману, аби заманити в тенета побільше потенційних жертв. Серед поширеного в Україні шахрайства — маніпуляції з Google Maps. Цей інструмент активно використовує бізнес для реклами товарів і послуг, а зловмисники ефективно застосовують його на власну користь.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як шахраї обкрадають людей за допомогою Google Maps.

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Створення фальшивих компаній

Підприємці просувають свою діяльність, створюючи бізнес-картки. Платформа дозволяє шукати контактну інформацію про заклади, компанії тощо, додавати фотографії, читати відгуки клієнтів і багато іншого. Достатньо вписати назву чи пов’язане слово, аби система видала адреси, номери телефонів, графік роботи та інші відомості.

Схема зловмисників дуже проста — вони формують фіктивні бізнес-картки для обману потенційних жертв. Видаючи себе за справжню компанію, шахраї чекають на дзвінки клієнтів, після чого домовляються про співпрацю. Але встановлюють високі ціни на товари/послуги (неіснуючі, нагадаємо), направляють у кол-центри чи на фішингові сайти.

Київські ТРЦ на Google Maps. Фото: скриншот

За інформацією The Verge, Google видалила 10 000 фейкових сторінок і подала до суду на шахраїв, які їх створювали для отримання прибутку. Зловмисники продавали підроблені профілі компаній, накручували рейтинги і замовляли фальшиві відгуки, аби вводити користувачів в оману.

"У 2023 році Google видалила 12 мільйонів фальшивих бізнес-профілів і зазначила, що їхня кількість щороку зростає на мільйон. Також компанія посилила боротьбу з підробленими відгуками", — йдеться в повідомленні видання.

Як приклад, у 2024 році правоохоронці викрили злочинця, який створив на Google Maps сторінку під назвою "14 кладовище м. Харків". Він пропонував послуги поховання, додав геолокацію, фотографії та номер телефону, хоча ніколи не був співробітником цвинтаря. Отримавши передоплату в розмірі від 500 до 1 500 грн, чоловік більше не виходив на зв'язок.

Щоб уникнути проблем, рекомендується ретельно перевіряти інформацію в Інтернеті. Не можна відправляти гроші невідомим особам, на яких вийшли за допомогою Google Maps. Навіть якщо оплата відбувається без особистого контакту, переконайтеся, що фінанси надійдуть на підприємницький рахунок, а не особисту банківську картку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, шахраї намагаються виманити гроші в українців через Telegram. Аферисти надсилають користувачам фейкові пропозиції роботи, обіцяючи великі заробітки за нескладні обов’язки.

Також ми писали, що харків’янин вигадав схему обману на популярному маркетплейсі OLX. Він продавав неіснуючих породистих собак, зокрема шпіців, мальтіпу та мальтійських болонок, за що поплатився свободою.