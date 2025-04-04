Нові шахрайські схеми з банкоматами — чого треба остерігатися українцям

Зняття готівки в банкоматі. Фото: Новини.LIVE

Аферисти невтомно вигадують нові шахрайські схеми, щоб обманом виманити у потенційних жертв персональні дані. Як не дивно, часто джерелом проблем стають банкомати. Зловмисники навчилися обходити надійну систему захисту, використовуючи банківську техніку для крадіжок карт і грошей.

Сайт Новини.LIVE розповідає, якого шахрайства з банкоматами слід остерігатися українцям.

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Як працює скімінг-шахрайство

В Україні існує вид шахрайства під назвою "скімінг". Для його застосування потрібен власне банкомат і кілька спеціальних пристроїв. З їх допомогою аферисти копіюють дані платіжної картки для подальшого виготовлення дублікату.

На порталі Національного банку "Гаразд" розповіли, чого треба остерігатися. Аби виконати заплановане, шахраї вмонтовують у картоприймач банкомата тонку пластинку для зчитування даних з магнітної стрічки. Як тільки людина вставить пластик в отвір з метою зняти готівку, вся необхідна інформація опиниться у зловмисників.

А щоб дізнатися PIN-код картки, злочинці розміщують біля установки самообслуговування мікрокамеру чи кріплять накладну клавіатуру. Після крадіжки даних справа за малим: виготовити дублікат платіжної картки і зняти всі гроші.

"Якщо ви помітили відмінності у вигляді банкомата та його екранної заставки, невідповідність певних елементів за кольором, або зауважили, що картка входить та виходить із зусиллям, не користуйтеся таким банкоматом", — зазначили фахівці порталу.

Що таке кеш-трепінг

Українцям загрожує не тільки скімінг. Ще один поширений вид шахрайства з банкоматами носить назву "кеш-трепінг". Він передбачає втручання у роботу техніки за допомогою двостороннього скотча. Схема працює за таким алгоритмом дій:

аферисти встановлюють в отвір для видачі готівки спеціальну планку на скотч, яка перешкоджає видачі коштів;

купюри застрягнуть всередині, а користувач не зможе їх витягнути вручну;

постраждалий викличе фахівців і залишить у банку заявку на повернення коштів, після чого піде по справах;

шахрай, який чатував поруч, підійде до банкомату і вилучить з отвору валюту.

Так зловмисники заволодіють чужими грошима, а власнику нічого не повернуть на картку, оскільки під час інкасації застряглі купюри не знайдуть. Якщо ви стали жертвою кеш-трепінгу, не відходьте від банкомату, інакше можете назавжди попрощатися зі своїми фінансами.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Instagram з’явилася нова шахрайська схема, за допомогою якої зловмисники зламують акаунти користувачів. Аферисти пишуть коментарі з образливим текстом, змушуючи потенційних жертв переходити за фішинговими посиланнями.

Також ми писали, що українці можуть втратити гроші чи доступ до банкінгу в громадському транспорті через фальшиві QR-коди. Їх підробляють і залишають в салонах тролейбусів/автобусів, аби пасажири переходили за фішинговими лінками при спробі оплатити проїзд.