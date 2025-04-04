Новые мошеннические схемы с банкоматами — чего надо остерегаться украинцам

Снятие наличных в банкомате. Фото: Новини.LIVE

Аферисты неустанно придумывают новые мошеннические схемы, чтобы обманом выманить у потенциальных жертв персональные данные. Как ни странно, часто источником проблем становятся банкоматы. Злоумышленники научились обходить надежную систему защиты, используя банковскую технику для краж карт и денег.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какого мошенничества с банкоматами следует остерегаться украинцам.

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Как работает скимминг-мошенничество

В Украине существует вид мошенничества под названием "скимминг". Для его применения нужен собственно банкомат и несколько специальных устройств. С их помощью аферисты копируют данные платежной карты для дальнейшего изготовления дубликата.

На портале Национального банка "Гаразд" рассказали, чего надо остерегаться. Дабы выполнить запланированное, мошенники монтируют в картоприемник банкомата тонкую пластинку для считывания данных с магнитной ленты. Как только человек вставит пластик в отверстие с целью снять наличку, вся необходимая информация окажется у злоумышленников.

А чтобы узнать PIN-код карты, преступники размещают возле установки самообслуживания микрокамеру или крепят накладную клавиатуру. После кражи данных дело за малым: изготовить дубликат платежной карты и снять все деньги.

"Если вы заметили различия в виде банкомата и его экранной заставки, несоответствие определенных элементов по цвету, или заметили, что карта входит и выходит с усилием, не пользуйтесь таким банкоматом", — отметили специалисты портала.

Что такое кэш-треппинг

Украинцам грозит не только скимминг. Еще один распространенный вид мошенничества с банкоматами носит название "кэш-треппинг". Он предполагает вмешательство в работу техники с помощью двустороннего скотча. Схема работает по такому алгоритму действий:

аферисты устанавливают в отверстие для выдачи наличных специальную планку на скотч, которая препятствует выдаче денег;

купюры застрянут внутри, а пользователь не сможет их вытащить вручную;

пострадавший вызовет специалистов и оставит в банке заявку на возврат средств, после чего уйдет по делам;

мошенник, который караулил рядом, подойдет к банкомату и извлечет из отверстия валюту.

Так злоумышленники завладеют чужими деньгами, а владельцу ничего не вернут на карту, поскольку во время инкассации застрявшие купюры не найдут. Если вы стали жертвой кэш-трепинга, не отходите от банкомата, иначе можете навсегда попрощаться со своими финансами.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Instagram появилась новая мошенническая схема, с помощью которой злоумышленники взламывают аккаунты пользователей. Аферисты пишут комментарии с оскорбительным текстом, заставляя потенциальных жертв переходить по фишинговым ссылкам.

Также мы писали, что украинцы могут потерять деньги или доступ к банкингу в общественном транспорте из-за фальшивых QR-кодов. Их подделывают и оставляют в салонах троллейбусов/автобусов, дабы пассажиры переходили по фишинговым ссылкам при попытке оплатить проезд.