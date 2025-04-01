Шахраї полюють на акаунти українців в Instagram — яку ефективну схему використовують

Чоловік із телефоном. Фото: Unsplash

Аферисти регулярно вигадують нові шахрайські схеми, аби обманом отримувати персональні дані українців, змушувати клікати на небезпечні посилання, заходити на фішингові сайти тощо. Деякі користувачі соціальної мережі Instagram попередили про появу чергового способу зламати акаунти.

Про це розповіла письменниця та відеоблогерка Оксана Мороз у Facebook.

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Нова схема шахраїв

Аферисти давно використовують спеціальну методику маніпуляції людьми — соціальну інженерію. З її допомогою вдається змусити потенційну жертву віддати зловмисникам необхідні дані для зламу акаунту чи гаджету. В основі методики стоять людські слабкості, зокрема емоції, страх, довіра чи зацікавленість.

У процесі комунікації шахраї тиснуть на конкретну больову точку, змушуючи користувача соцмережі діяти за вказівкою. Наприклад, перейти за посиланням чи скачати програмне забезпечення. Способів обману існує чимало, а розпізнати соціальну інженерію заздалегідь можна не завжди.

Оксана Мороз розповіла про схему в Instagram, яка призводить до втрати персональних даних. Зловмисники пишуть пости чи особисті повідомлення з хейтерським текстом стосовно людини. Причому як російською мовою, так українською. Обурливий коментар виводить на емоції та змушує перейти в акаунт користувача.

Шахрайство з використанням образливих коментарів в Instagram. Фото: Оксана Мороз/Facebook.

"Там закритий акаунт і є тільки один лінк (наприклад, на Телеграм). Натискає і там щось, що має вас ще раз емоційно включити і мотивувати натиснути на другий лінк. Далі — злам акаунту, шахрайство. Тут правило одне — ввімкнули ваші емоції. Потрібно бути обережними", — попередила Оксана Мороз.

У коментарі Інституту масової інформації жінка додала, що цілі зламу бувають різні. Наприклад, акаунти продають, ними поширюють неправдиву інформацію, виманюють гроші в інших користувачів соціальної мережі тощо. В жодному разі не можна клікати по неперевіреним лінкам, бо результат переходу невідомий.

Під постом письменниці українці залишили коментарі про схожий досвід. Як виявилося, багатьом людям присилали образливі слова щодо зовнішності з метою спровокувати на негативні емоції. Але наші громадяни виявилися свідомими та одразу зрозуміли, що ледь не потрапили на гачок аферистів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, однією з поширених і небезпечних шахрайських схем є фальшиві QR-коди у громадському транспорті. Зловмисники залишають посилання нібито на оплату проїзду, а насправді лінк веде на фішинговий сайт, створений для крадіжки банківських даних.

Також ми писали, що під час пошуку орендованого житла можна натрапити на аферистів. Знайти квартиру без посередника — це добре для гаманця, але збільшує ризик шахрайства. За даними аналітиків, лише близько 25-30% оголошень розміщують безпосередньо власники.