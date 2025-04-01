Мошенники охотятся на аккаунты украинцев в Instagram — какую эффективную схему используют

Мужчина с телефоном. Фото: Unsplash

Аферисты регулярно придумывают новые мошеннические схемы, чтобы обманом получать персональные данные украинцев, заставлять кликать по опасным ссылкам, заходить на фишинговые сайты и тому подобное. Некоторые пользователи социальной сети Instagram предупредили о появлении очередного способа заломать аккаунты.

Об этом рассказала писательница и видеоблогер Оксана Мороз в Facebook.

Читайте также:

Новая схема мошенников

Аферисты давно используют специальную методику манипуляции людьми — социальную инженерию. С ее помощью удается заставить потенциальную жертву отдать злоумышленникам необходимые данные для взлома аккаунта или гаджета. В основе методики стоят человеческие слабости, в частности эмоции, страх, доверие или заинтересованность.

В процессе коммуникации мошенники давят на конкретную болевую точку, заставляя пользователя соцсети действовать по указанию. Например, перейти по ссылке или скачать программное обеспечение. Способов обмана существует немало, а распознать социальную инженерию заранее можно не всегда.

Оксана Мороз рассказала о схеме в Instagram, которая приводит к потере персональных данных. Злоумышленники пишут посты или личные сообщения с хейтерским текстом в отношении человека. Причем как на русском языке, так и на украинском. Возмутительный комментарий выводит на эмоции и заставляет перейти в аккаунт пользователя.

Мошенничество с использованием оскорбительных комментариев в Instagram. Фото: Оксана Мороз/Facebook.

"Там закрытый аккаунт и есть только одна ссылка (например, на Телеграмм). Нажимаешь и там что-то, что должно вас еще раз эмоционально включить и мотивировать нажать на вторую ссылку. Далее — взлом аккаунта, мошенничество. Здесь правило одно — включили ваши эмоции. Нужно быть осторожными", — предупредила Оксана Мороз.

В комментарии Институту массовой информации женщина добавила, что цели взлома бывают разные. Например, аккаунты продают, ими распространяют ложную информацию, выманивают деньги у других пользователей социальной сети и тому подобное. Ни в коем случае нельзя кликать по непроверенным ссылкам, ведь результат перехода неизвестен.

Под постом писательницы украинцы оставили комментарии о похожем опыте. Как оказалось, многим людям присали оскорбительные слова относительно внешности с целью спровоцировать на негативные эмоции. Но наши граждане оказались сознательными и сразу поняли, что едва не попали на крючок аферистов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, одной из распространенных и опасных мошеннических схем являются фальшивые QR-коды в общественном транспорте. Злоумышленники оставляют ссылку якобы на оплату проезда, а в действительности линк ведет на фишинговый сайт, созданный для кражи банковских данных.

Также мы писали, что при поиске съемного жилья можно наткнуться на аферистов. Найти квартиру без посредника — это хорошо для кошелька, но увеличивает риск мошенничества. По данным аналитиков, лишь около 25-30% объявлений размещают непосредственно владельцы.