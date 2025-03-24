Як знайти житло без рієлтора та не стати жертвою шахраїв в Україні в 2025 році

Люди з коробками в квартирі. Фото: Freepik

В Україні оренда житла без посередників — не рідкість, але вона потребує уважності. Чимало оголошень на спеціалізованих платформах пропонують квартири напряму від власників, однак серед них зустрічаються і шахрайські схеми. Головне — бути обережним і ретельно перевіряти всі пропозиції.

Як зазначила експертка з нерухомості OLX Юлія Ковбаса в коментарії "РБК-Україна", знайти житло без рієлтора можливо. За оцінками аналітиків, близько 25-30% оголошень розміщують безпосередньо власники. Проте важливо розуміти: якщо житло здається дешево та без жодних труднощів, це може бути шахрайською схемою.

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Як розпізнати підозріле оголошення

При пошуку квартири звертайте увагу на такі деталі:

нереальна ціна. Якщо квартира в центрі коштує вдвічі дешевше за ринкову вартість, це сигнал небезпеки;

Якщо квартира в центрі коштує вдвічі дешевше за ринкову вартість, це сигнал небезпеки; брак деталей. Опис має бути детальним: площа, стан ремонту, наявність меблів, умови оплати. Якщо інформації мало, це привід бути настороженим;

Опис має бути детальним: площа, стан ремонту, наявність меблів, умови оплати. Якщо інформації мало, це привід бути настороженим; фотографії. Фото повинні бути реальними, бажано знімки кухні, кімнати та ванної. Перевіряйте фото через зворотний пошук у Google, адже шахраї часто крадуть зображення з інших ресурсів;

Фото повинні бути реальними, бажано знімки кухні, кімнати та ванної. Перевіряйте фото через зворотний пошук у Google, адже шахраї часто крадуть зображення з інших ресурсів; контактні дані. Надійні оголошення містять справжній номер телефону. Якщо власник наполягає на спілкуванні лише в месенджерах і уникає дзвінків, це привід для перевірки;

Надійні оголошення містять справжній номер телефону. Якщо власник наполягає на спілкуванні лише в месенджерах і уникає дзвінків, це привід для перевірки; акаунт власника. Перегляньте, як давно продавець зареєстрований на платформі. Якщо обліковий запис створено лише днями, варто бути обережним.

Ознаки шахраїв: на що ще звернути увагу

Деякі схеми шахраїв уже давно стали класикою, але все ще працюють. Ось кілька червоних прапорців:

терміновість. Якщо вас підганяють із прийняттям рішення, мовляв, "ще десять охочих стоять у черзі" — це спроба змусити вас діяти поспіхом;

Передоплата за "бронювання".

"Якщо вам пропонують заплатити аванс, ще не побачивши житло, — це майже 100% обман", — попереджає Юлія Ковбаса;

відсутність документів. Попросіть показати паспорт власника та документи на квартиру. Якщо їх не надають або ухиляються від зустрічі — краще шукати інший варіант.

Як захиститися від шахраїв

Щоб не стати жертвою аферистів:

перевіряйте ринкові ціни. Дізнайтеся середню вартість оренди в потрібному районі;

просіть договір. Підписуйте лише офіційний договір, де зазначені умови оренди;

перевіряйте документи. Уважно читайте договір і перевіряйте право власності на житло;

зустрічайтеся особисто. Оглядайте квартиру перед внесенням грошей;

не погоджуйтеся на передоплату без зустрічі. Надійний орендодавець не вимагатиме грошей наперед без перегляду житла.

Зазначимо, весна традиційно активізує ринок оренди житла, проте деякі міста, особливо на заході України та ті, що приймають внутрішньо переміщених осіб, демонструють стабільно високий попит незалежно від сезону. Київ зберігає стійкі позиції на ринку, але без значних коливань цін. Отже, ринок оренди в Україні має регіональні особливості.

Як повідомлялось, війна в Україні вносить зміни в усі сфери життя, зокрема й у правові аспекти оренди житла. Власники нерухомості часто цікавляться, чи можуть вони виселити квартирантів у цей період. Важливо розуміти, як воєнний стан впливає на договори оренди та які існують правила виселення.