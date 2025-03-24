Как найти жилье без риелтора и не стать жертвой мошенников в Украине в 2025 году

Люди с коробками в квартире. Фото: Freepik

В Украине аренда жилья без посредников — не редкость, но она требует внимательности. Немало объявлений на специализированных платформах предлагают квартиры напрямую от владельцев, однако среди них встречаются и мошеннические схемы. Главное — быть осторожным и тщательно проверять все предложения.

Как отметила эксперт по недвижимости OLX Юлия Ковбаса в комментарии "РБК-Украина", найти жилье без риелтора возможно. По оценкам аналитиков, около 25-30% объявлений размещают непосредственно владельцы. Однако важно понимать: если жилье сдается дешево и без всяких трудностей, это может быть мошеннической схемой.

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Как распознать подозрительное объявление

При поиске квартиры обращайте внимание на такие детали:

нереальная цена. Если квартира в центре стоит вдвое дешевле рыночной стоимости, это сигнал опасности;

Если квартира в центре стоит вдвое дешевле рыночной стоимости, это сигнал опасности; недостаток деталей. Описание должно быть детальным: площадь, состояние ремонта, наличие мебели, условия оплаты. Если информации мало, это повод быть настороженным;

Описание должно быть детальным: площадь, состояние ремонта, наличие мебели, условия оплаты. Если информации мало, это повод быть настороженным; фотографии. Фото должны быть реальными, желательно снимки кухни, комнаты и ванной. Проверяйте фото через обратный поиск в Google, ведь мошенники часто воруют изображения с других ресурсов;

Фото должны быть реальными, желательно снимки кухни, комнаты и ванной. Проверяйте фото через обратный поиск в Google, ведь мошенники часто воруют изображения с других ресурсов; контактные данные. Надежные объявления содержат настоящий номер телефона. Если владелец настаивает на общении только в мессенджерах и избегает звонков, это повод для проверки;

Надежные объявления содержат настоящий номер телефона. Если владелец настаивает на общении только в мессенджерах и избегает звонков, это повод для проверки; аккаунт владельца. Посмотрите, как давно продавец зарегистрирован на платформе. Если учетная запись создана только на днях, стоит быть осторожным.

Признаки мошенников: на что еще обратить внимание

Некоторые схемы мошенников уже давно стали классикой, но все еще работают. Вот несколько красных флажков:

срочность. Если вас подгоняют с принятием решения, мол, "еще десять желающих стоят в очереди" — это попытка заставить вас действовать в спешке;

Предоплата за "бронирование".

"Если вам предлагают заплатить аванс, еще не увидев жилье, - это почти 100% обман", — предупреждает Юлия Ковбаса;

отсутствие документов. Попросите показать паспорт владельца и документы на квартиру. Если их не предоставляют или уклоняются от встречи - лучше искать другой вариант.

Как защититься от мошенников

Чтобы не стать жертвой аферистов:

проверяйте рыночные цены. Узнайте среднюю стоимость аренды в нужном районе;

просите договор. Подписывайте только официальный договор, где указаны условия аренды;

проверяйте документы. Внимательно читайте договор и проверяйте право собственности на жилье;

встречайтесь лично. Осматривайте квартиру перед внесением денег;

не соглашайтесь на предоплату без встречи. Надежный арендодатель не будет требовать денег наперед без просмотра жилья.

Отметим, весна традиционно активизирует рынок аренды жилья, однако некоторые города, особенно на западе Украины и те, что принимают внутренне перемещенных лиц, демонстрируют стабильно высокий спрос независимо от сезона. Киев сохраняет устойчивые позиции на рынке, но без значительных колебаний цен. Итак, рынок аренды в Украине имеет региональные особенности.

Как сообщалось, война в Украине вносит изменения во все сферы жизни, в том числе и в правовые аспекты аренды жилья. Владельцы недвижимости часто интересуются, могут ли они выселить квартирантов в этот период. Важно понимать, как военное положение влияет на договоры аренды и какие существуют правила выселения.