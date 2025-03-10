Оренда квартир в Україні: у яких містах найбільший попит

Люди з коробками. Фото: Freepik

Весна традиційно є періодом пожвавлення ринку оренди житла. Проте є міста, де попит залишається високим незалежно від сезону. Це передусім західні регіони, а також міста, що стали прихистком для внутрішньо переміщених осіб. Київ зберігає стабільні позиції, але без різких цінових коливань.

Як зазначає президентка Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) Олена Гайдамаха, найвищі орендні ставки зберігаються в західних містах. Серед них особливо виділяються Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці.

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"Лідирує Львів, тому що, окрім нерухомості, там є робочі місця. Ну, а його наздоганяють решта міст", — пояснює Гайдамаха.

Львів утримує першість не лише через розвинену інфраструктуру та високу ділову активність, а й завдяки стабільному припливу людей, які шукають комфортне житло та роботу.

Також у Львові розташовано багато вищих навчальних закладів, що сприяє постійному попиту на оренду.

Центральні та північні міста

Високий попит на орендоване житло спостерігається не лише в західних регіонах. Серед центральних міст найвищі орендні ставки нині зафіксовані у Вінниці. Це місто приваблює стабільною економікою, розвиненою соціальною інфраструктурою та високим рівнем життя.

На півночі України найбільший попит на оренду житла демонструє Житомир. Окрім обласних центрів, зростає інтерес до міст-супутників столиці. Наприклад, у Білій Церкві — одному з найбільших міст Київської області – ринок оренди залишається активним через близькість до Києва та відносно доступніші ціни.

Ситуація у Києві

За словами Олени Гайдамахи, ринок оренди у столиці залишається стабільним.

"Там немає ні підвищеного попиту, ні помітного зростання цін", — наголошує експертка.

Київ продовжує залишатися центром ділової активності, проте через складну економічну ситуацію багато людей віддають перевагу менш затратним містам.

Чи варто очікувати зростання цін на оренду квартир

Експерти прогнозують помірне зростання вартості оренди навесні. Як зазначає оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак, головними чинниками подорожчання будуть інфляція та підвищений попит у певних регіонах.

"Зростання орендних ставок у період активного попиту буде на рівні 8-10% у доларах. Це відбуватиметься з середини квітня до середини червня", — прогнозує Берещак.

Особливо це стосуватиметься західних міст та обласних центрів, що прийняли велику кількість переселенців: Дніпра, Вінниці, Черкас і Кропивницького.

Зазначимо, за останні пів року ринок оренди однокімнатних квартир в Україні зазнав суттєвих коливань. У більшості міст орендна плата помітно знизилася, особливо в Полтаві, де ціни впали на 31%. Однак, в окремих регіонах вартість оренди залишилася без змін, а в деяких містах навіть зафіксовано зростання цін.

Також ми повідомляли, що під час воєнного стану орендні відносини в Україні зазнають змін, зокрема щодо можливості виселення квартирантів. Власники нерухомості повинні враховувати, що воєнний стан впливає на орендні правовідносини, але не скасовує їх. Виселення можливе лише на підставі закону або договору, а також за рішенням суду.