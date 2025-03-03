В Україні обвалилася вартість оренди 1-кімнатних квартир: що сталося з цінами у 2025 році

Люди з коробками в порожній квартирі. Фото: Freepik

В останні 6 місяців ринок оренди однокімнатних квартир в Україні зазнав значних змін, причому вартість оренди значно знизилася в більшості міст. Найбільше зниження спостерігається в Полтаві, де оренда таких квартир подешевшала на 31%. Водночас в деяких містах ціни на оренду залишилися стабільними, а в інших — навіть зросли.

Міста, де оренда однокімнатних квартир подешевшала

За даними порталу ЛУН, найбільше здешевлення відбулося в західних та центральних регіонах України.

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Полтава : ціни на оренду 1-кімнатних квартир впали на 31%, до 9 000 грн.

: ціни на оренду 1-кімнатних квартир впали на 31%, до 9 000 грн. Ужгород : ціни на оренду 1-кімнатних квартир знизилися на 10%, до 16 800 грн, що робить це місто доступнішим для орендарів.

: ціни на оренду 1-кімнатних квартир знизилися на 10%, до 16 800 грн, що робить це місто доступнішим для орендарів. Львів : хоча тут зниження склало 9%, Львів залишається одним із найдорожчих міст для оренди в Україні з середньою ціною в 17 000 грн.

: хоча тут зниження склало 9%, Львів залишається одним із найдорожчих міст для оренди в Україні з середньою ціною в 17 000 грн. Київ : незважаючи на зниження вартості оренди на 3%, столиця все ще зберігає високі ціни, що пояснюється стабільним попитом на житло. Середня вартість оренди тут становить 16 500 грн.

: незважаючи на зниження вартості оренди на 3%, столиця все ще зберігає високі ціни, що пояснюється стабільним попитом на житло. Середня вартість оренди тут становить 16 500 грн. Рівне, Вінниця : ціни знизилися на 4%, що робить ці міста доступними для людей, які шукають бюджетні варіанти оренди. В Рівному "однушку" можна зняти за 12 000 грн, а у Вінниці — 11 500 грн.

: ціни знизилися на 4%, що робить ці міста доступними для людей, які шукають бюджетні варіанти оренди. В Рівному "однушку" можна зняти за 12 000 грн, а у Вінниці — 11 500 грн. Хмельницький: хоча зниження вартість становить лише 2%, місто залишається привабливим для орендарів середнього рівня — 10 000 грн.

Міста, де ціни зросли

Незважаючи на загальну тенденцію до зниження, у деяких містах оренда 1-кімнатних квартир подорожчала:

Одеса : тут ціни зросли на 6%, до 8 500 грн, що вказує на високий попит на житло в курортному та портовому місті.

: тут ціни зросли на 6%, до 8 500 грн, що вказує на високий попит на житло в курортному та портовому місті. Івано-Франківськ: вартість оренди підвищилася на 3% (14 700 грн), що також свідчить про певну економічну стабільність в цьому регіоні.

Найдешевші міста для оренди

Якщо ви шукаєте найвигідніші варіанти оренди, є кілька міст, де ціни залишаються на досить низькому рівні:

Харків : середня вартість оренди 1-кімнатної квартири — всього 4 000 грн. Це робить Харків одним із найбільш доступних міст для орендарів, при тому що попит на житло в місті залишається стабільним.

: середня вартість оренди 1-кімнатної квартири — всього 4 000 грн. Це робить Харків одним із найбільш доступних міст для орендарів, при тому що попит на житло в місті залишається стабільним. Запоріжжя : ціна оренди складає 5 000 грн, що також ставить це місто серед доступних за ціною варіантів.

: ціна оренди складає 5 000 грн, що також ставить це місто серед доступних за ціною варіантів. Миколаїв: оренда тут коштує близько 5 400 грн, що дозволяє орендарям знайти доступні варіанти в південних регіонах України.

Найдорожчі міста для оренди

У великих містах, зокрема в західних та центральних регіонах, ціни на оренду досягли високих показників:

Львів : вартість оренди 1-кімнатної квартири становить 17 000 грн. Це одне з найдорожчих міст для оренди, що пояснюється високим попитом серед туристів і студентів.

: вартість оренди 1-кімнатної квартири становить 17 000 грн. Це одне з найдорожчих міст для оренди, що пояснюється високим попитом серед туристів і студентів. Ужгород : середня ціна складає 16 800 грн, що свідчить про активний ринок житла в цьому прикордонному регіоні.

: середня ціна складає 16 800 грн, що свідчить про активний ринок житла в цьому прикордонному регіоні. Київ: оренда в столиці коштує в середньому 16 500 грн. Це є результатом стабільного попиту на житло в столиці, де зосереджена велика частина економічної та культурної активності країни.

Середні ціни на оренду 1-кімнатної квартири. Графіка: ЛУН

Прогноз на майбутнє: чи чекати подальшого зниження цін

Тенденція до зниження вартості оренди 1-кімнатних квартир в Україні має шанси на продовження, проте це залежить від ряду факторів. Зокрема, зміни в економічній ситуації в країні, вплив політичної нестабільності, а також сезонні коливання попиту можуть впливати на подальший розвиток ринку.

Якщо економічна ситуація стабілізується, ймовірно, що ціни на оренду можуть залишитися на тому ж рівні або навіть знижуватись у деяких регіонах.

Загалом, на ринку оренди житла в Україні є значний потенціал для вигідних угод, особливо в містах, де спостерігається зниження вартості. Це відкриває можливості для орендарів, які шукають бюджетні варіанти.

Раніше ми розповідали, як правильно оформити заставу при оренді квартири, щоб уникнути ризиків. Ця застава може бути оплатою за останній місяць проживання або страховим депозитом на випадок пошкодження майна.

Також зазначимо, що зростання цін на житло в Україні робить окупність нерухомості ключовим питанням для покупців та інвесторів. Вирішення, чи купувати квартиру для оренди, чи орендувати самому, залежить від багатьох факторів. Однак найважливішим з них є термін окупності інвестицій.