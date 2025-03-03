В Украине рухнула стоимость аренды 1-комнатных квартир: что произошло с ценами в 2025 году

Люди с коробками в пустой квартире. Фото: Freepik

В последние 6 месяцев рынок аренды однокомнатных квартир в Украине претерпел значительные изменения, причем стоимость аренды значительно снизилась в большинстве городов. Наибольшее снижение наблюдается в Полтаве, где аренда таких квартир подешевела на 31%. В то же время, в некоторых городах цены на аренду остались стабильными, а в других — даже выросли.

Города, где аренда однокомнатных квартир подешевела

По данным портала ЛУН, наибольшее удешевление произошло в западных и центральных регионах Украины.

Читайте также:

Полтава : цены на аренду 1-комнатных квартир упали на 31%, до 9 000 грн.

: цены на аренду 1-комнатных квартир упали на 31%, до 9 000 грн. Ужгород : цены на аренду 1-комнатных квартир снизились на 10%, до 16 800 грн, что делает этот город более доступным для арендаторов.

: цены на аренду 1-комнатных квартир снизились на 10%, до 16 800 грн, что делает этот город более доступным для арендаторов. Львов : хотя здесь снижение составило 9%, Львов остается одним из самых дорогих городов для аренды в Украине со средней ценой в 17 000 грн.

: хотя здесь снижение составило 9%, Львов остается одним из самых дорогих городов для аренды в Украине со средней ценой в 17 000 грн. Киев : несмотря на снижение стоимости аренды на 3%, столица все еще сохраняет высокие цены, что объясняется стабильным спросом на жилье. Средняя стоимость аренды здесь составляет 16 500 грн.

: несмотря на снижение стоимости аренды на 3%, столица все еще сохраняет высокие цены, что объясняется стабильным спросом на жилье. Средняя стоимость аренды здесь составляет 16 500 грн. Ровно, Винница : цены снизились на 4%, что делает эти города доступными для людей, которые ищут бюджетные варианты аренды. В Ровно "однушку" можно снять за 12 000 грн, а в Виннице — 11 500 грн.

: цены снизились на 4%, что делает эти города доступными для людей, которые ищут бюджетные варианты аренды. В Ровно "однушку" можно снять за 12 000 грн, а в Виннице — 11 500 грн. Хмельницкий: хотя снижение стоимости составляет лишь 2%, город остается привлекательным для арендаторов среднего уровня — 10 000 грн.

Города, где цены выросли

Несмотря на общую тенденцию к снижению, в некоторых городах аренда 1-комнатных квартир подорожала:

Одесса : здесь цены выросли на 6%, до 8 500 грн, что указывает на высокий спрос на жилье в курортном и портовом городе.

: здесь цены выросли на 6%, до 8 500 грн, что указывает на высокий спрос на жилье в курортном и портовом городе. Ивано-Франковск: стоимость аренды повысилась на 3% (14 700 грн), что также свидетельствует об определенной экономической стабильности в этом регионе.

Самые дешевые города для аренды

Если вы ищете самые выгодные варианты аренды, есть несколько городов, где цены остаются на достаточно низком уровне:

Харьков : средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры — всего 4 000 грн. Это делает Харьков одним из самых доступных городов для арендаторов, при том что спрос на жилье в городе остается стабильным.

: средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры — всего 4 000 грн. Это делает Харьков одним из самых доступных городов для арендаторов, при том что спрос на жилье в городе остается стабильным. Запорожье : цена аренды составляет 5 000 грн, что также ставит этот город среди доступных по цене вариантов.

: цена аренды составляет 5 000 грн, что также ставит этот город среди доступных по цене вариантов. Николаев: аренда здесь стоит около 5 400 грн, что позволяет арендаторам найти доступные варианты в южных регионах Украины.

Самые дорогие города для аренды

В крупных городах, в частности в западных и центральных регионах, цены на аренду достигли высоких показателей:

Львов : стоимость аренды 1-комнатной квартиры составляет 17 000 грн. Это один из самых дорогих городов для аренды, что объясняется высоким спросом среди туристов и студентов.

: стоимость аренды 1-комнатной квартиры составляет 17 000 грн. Это один из самых дорогих городов для аренды, что объясняется высоким спросом среди туристов и студентов. Ужгород : средняя цена составляет 16 800 грн, что свидетельствует об активном рынке жилья в этом приграничном регионе.

: средняя цена составляет 16 800 грн, что свидетельствует об активном рынке жилья в этом приграничном регионе. Киев: аренда в столице стоит в среднем 16 500 грн. Это является результатом стабильного спроса на жилье в столице, где сосредоточена большая часть экономической и культурной активности страны.

Средние цены на аренду 1-комнатной квартиры. Графика: ЛУН

Прогноз на будущее: ждать ли дальнейшего снижения цен

Тенденция к снижению стоимости аренды 1-комнатных квартир в Украине имеет шансы на продолжение, однако это зависит от ряда факторов. В частности, изменения в экономической ситуации в стране, влияние политической нестабильности, а также сезонные колебания спроса могут влиять на дальнейшее развитие рынка.

Если экономическая ситуация стабилизируется, вероятно, что цены на аренду могут остаться на том же уровне или даже снижаться в некоторых регионах.

В целом, на рынке аренды жилья в Украине есть значительный потенциал для выгодных сделок, особенно в городах, где наблюдается снижение стоимости. Это открывает возможности для арендаторов, которые ищут бюджетные варианты.

Ранее мы рассказывали, как правильно оформить залог при аренде квартиры, чтобы избежать рисков. Этот залог может быть оплатой за последний месяц проживания или страховым депозитом на случай повреждения имущества.

Также отметим, что рост цен на жилье в Украине делает окупаемость недвижимости ключевым вопросом для покупателей и инвесторов. Решение, покупать ли квартиру для аренды или арендовать самому, зависит от многих факторов. Однако важнейшим из них является срок окупаемости инвестиций.