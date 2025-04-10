Украинцы становятся жертвами мошенников из-за Google Maps — как работает схема обмана

Карта в смартфоне. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Аферисты постоянно совершенствуют схемы обмана, чтобы заманивать в сети побольше потенциальных жертв. Среди распространенного в Украине мошенничества — манипуляции с Google Maps. Этот инструмент активно использует бизнес для рекламы товаров и услуг, а злоумышленники эффективно применяют его в свою пользу.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как мошенники обворовывают людей с помощью Google Maps.

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Создание фальшивых компаний

Предприниматели продвигают свою деятельность, создавая бизнес-карточки. Платформа позволяет искать контактную информацию о заведениях, компаниях и т.д., добавлять фотографии, читать отзывы клиентов и многое другое. Достаточно вписать название или связанное слово, дабы система выдала адреса, номера телефонов, график работы и другие сведения.

Схема злоумышленников очень проста — они формируют фиктивные бизнес-карты для обмана потенциальных жертв. Выдавая себя за настоящую компанию, мошенники ждут звонков клиентов, после чего договариваются о сотрудничестве. Но устанавливают высокие цены на товары/услуги (несуществующие, напомним), направляют в колл-центры или на фишинговые сайты.

Киевские ТРЦ на Google Maps. Фото: скриншот

По информации The Verge, Google удалила 10 000 фейковых страниц и подала в суд на мошенников, которые их создавали для получения прибыли. Злоумышленники продавали поддельные профили компаний, накручивали рейтинги и заказывали фальшивые отзывы, чтобы вводить пользователей в заблуждение.

"В 2023 году Google удалила 12 миллионов фальшивых бизнес-профилей и отметила, что их количество ежегодно растет на миллион. Также компания усилила борьбу с поддельными отзывами", — говорится в сообщении издания.

В качестве примера, в 2024 году правоохранители разоблачили преступника, который создал на Google Maps страницу под названием "14 кладбище г. Харьков". Он предлагал услуги захоронения, добавил геолокацию, фотографии и номер телефона, хотя никогда не был сотрудником кладбища. Получив предоплату в размере от 500 до 1 500 грн, мужчина больше не выходил на связь.

Дабы избежать проблем, рекомендуется тщательно проверять информацию в Интернете. Нельзя отправлять деньги неизвестным лицам, на которых вышли с помощью Google Maps. Даже если оплата происходит без личного контакта, убедитесь, что финансы поступят на предпринимательский счет, а не личную банковскую карточку.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мошенники пытаются выманить деньги в украинцев через Telegram. Аферисты присылают пользователям фейковые предложения работы, обещая большие заработки за несложные обязанности.

Также мы писали, что харьковчанин придумал схему обмана на популярном маркетплейсе OLX. Он продавал несуществующих породистых собак, в частности шпицев, мальтипу и мальтийских болонок, за что поплатился свободой.