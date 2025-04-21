Как доказать факт оплаты за покупку в соцсети, если продавец удалил аккаунт

Карточка в руках на фоне ноутбука. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В эпоху онлайн-шопинга пользователи все чаще сталкиваются с мошенничеством. Бывают ситуации, когда после осуществления оплаты за товар или услугу продавец вдруг исчезает — удаляет переписку или даже аккаунт в соцсети, и покупатель теряет возможность доказать факт договоренности.

Юрист Елена Вакулюк в комментарии для Новини.LIVE объяснила, как действовать в подобных случаях.

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В ситуации, когда продавец удаляет переписку или аккаунт в соцсетях, есть несколько способов доказать факт оплаты:

Чеки и выписки из банка. Подтверждение оплаты можно получить через выписку из банка или платежной системы (например, WayForPay). Чек или выписка содержат информацию о дате, сумме, номере транзакции и получателе платежа. Электронная почта. Если вы получили подтверждение покупки через электронную почту (например, автоматическое письмо от продавца с подтверждением заказа или квитанцией), это тоже будет важным доказательством. Страницы из интернет-магазина. Если покупка была совершена через сайт или онлайн-магазин, обычно сохраняется история заказов на вашем аккаунте в магазине. Даже если аккаунт в соцсетях продавца удален, запись на сайте может остаться. Доказательства доставки. Если товар был доставлен вам физически, следует проверить квитанции о доставке, ТТН на Новой Почте или другой службе доставки. Обращение к платежной системе. Если вы использовали платежную систему (Visa, MasterCard, PayPal и т.д.), у них часто хранится история транзакций. Платежная система может помочь подтвердить факт оплаты.

Юрист также рекомендует: если вы чувствуете, что с продавцом товаров/услуг происходит что-то "нечистое", сразу делайте скриншоты страниц в социальных сетях и переписки. Покупайте товары только у официально зарегистрированных предпринимателей (ООО, ФЛП и др. организационно-правовые формы), работая с которыми, будет гораздо легче защитить свои права.

Что делать, если товар имеет брак или не соответствует описанию

В соответствии со статьей 8 Закона Украины "О защите прав потребителей", если товар имеет недостатки и это оказалось во время гарантийного срока, вы имеете право требовать:

снижения цены на товар;

бесплатный ремонт в адекватные сроки;

компенсацию расходов, если вы уже сами устранили проблему.

Если же дефекты серьезные и произошли по вине продавца или производителя или товар оказался подделкой, вы можете вернуть товар и получить обратно свои деньги или же требовать замену товара на аналогичный, который есть в наличии.

Ранее мы писали, как вернуть предоплату за товар, если продавец не является ФЛП.

Также узнавайте, как действовать, если продавец не предоставил оплаченный товар или услугу.