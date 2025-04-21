Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Аккаунт продавца удален — пять способов доказать факт оплаты arrow

Аккаунт продавца удален — пять способов доказать факт оплаты

21 апреля 2025 11:30
Виктория Илюхина - редактор
Как доказать факт оплаты за покупку в соцсети, если продавец удалил аккаунт
Карточка в руках на фоне ноутбука. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Виктория Илюхина - редактор

В эпоху онлайн-шопинга пользователи все чаще сталкиваются с мошенничеством. Бывают ситуации, когда после осуществления оплаты за товар или услугу продавец вдруг исчезает — удаляет переписку или даже аккаунт в соцсети, и покупатель теряет возможность доказать факт договоренности.

Юрист Елена Вакулюк в комментарии для Новини.LIVE объяснила, как действовать в подобных случаях.

Реклама
Читайте также:

В ситуации, когда продавец удаляет переписку или аккаунт в соцсетях, есть несколько способов доказать факт оплаты:

  1. Чеки и выписки из банка. Подтверждение оплаты можно получить через выписку из банка или платежной системы (например, WayForPay). Чек или выписка содержат информацию о дате, сумме, номере транзакции и получателе платежа.
  2. Электронная почта. Если вы получили подтверждение покупки через электронную почту (например, автоматическое письмо от продавца с подтверждением заказа или квитанцией), это тоже будет важным доказательством.
  3. Страницы из интернет-магазина. Если покупка была совершена через сайт или онлайн-магазин, обычно сохраняется история заказов на вашем аккаунте в магазине. Даже если аккаунт в соцсетях продавца удален, запись на сайте может остаться.
  4. Доказательства доставки. Если товар был доставлен вам физически, следует проверить квитанции о доставке, ТТН на Новой Почте или другой службе доставки.
  5. Обращение к платежной системе. Если вы использовали платежную систему (Visa, MasterCard, PayPal и т.д.), у них часто хранится история транзакций. Платежная система может помочь подтвердить факт оплаты.

Юрист также рекомендует: если вы чувствуете, что с продавцом товаров/услуг происходит что-то "нечистое", сразу делайте скриншоты страниц в социальных сетях и переписки. Покупайте товары только у официально зарегистрированных предпринимателей (ООО, ФЛП и др. организационно-правовые формы), работая с которыми, будет гораздо легче защитить свои права.

Что делать, если товар имеет брак или не соответствует описанию

В соответствии со статьей 8 Закона Украины "О защите прав потребителей", если товар имеет недостатки и это оказалось во время гарантийного срока, вы имеете право требовать:

  • снижения цены на товар;
  • бесплатный ремонт в адекватные сроки;
  • компенсацию расходов, если вы уже сами устранили проблему.

Если же дефекты серьезные и произошли по вине продавца или производителя или товар оказался подделкой, вы можете вернуть товар и получить обратно свои деньги или же требовать замену товара на аналогичный, который есть в наличии.

Ранее мы писали, как вернуть предоплату за товар, если продавец не является ФЛП.

Также узнавайте, как действовать, если продавец не предоставил оплаченный товар или услугу.

мошенничество интернет бизнес покупки деньги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама